Il toccante messaggio della San Francesco Loano per Totaro: “Vai Edo, Loano è con te”

Loano. “Ciao Edo, sembra ieri quando costruendo la squadra per ripartire dalla Seconda Categoria ci dissero che ti sarebbe piaciuto venire a giocare. Noi prendemmo l’occasione al volo, un ragazzo giovane, talentuoso e soprattutto di Loano non poteva non far parte della rinascita”.

Inizia così una lunga e toccante lettera contenente un messaggio di forte affetto e riconoscenza che la San Francesco Loano ha verso Edoardo Totaro. L’attaccante classe 2004 si è da poco trasferito all’Imperia e andrà così a giocare la Serie D allenato da Pietro Buttu.

La storia loanese di Totaro è raccontata proprio dal sodalizio: “Da lì abbiamo cominciato a correre su una strada che ha portato a grandi emozioni e grandi vittorie. Tre anni incredibili dove tu ci sei sempre stato. Sei entrato giovanissimo nello spogliatoio dei “GRANDI” e con il passare del tempo sei riuscito a ritagliarti un spazio tutto tuo. Il primo anno hai fatto vedere cose incredibili, segnando tanti gol che hanno permesso di vincere il campionato. Il secondo anno in Prima Categoria hai continuato il tuo cammino crescendo e segnando. Il terzo invece ti sei superato, 24 gol in stagione e il sogno ECCELLENZA diventato realtà. Destro, sinistro, testa, punizione, rigore il risultato era sempre lo stesso, Gol e il G esplodeva. Sei diventato negli anni uno dei simboli di questa società, trasmettendo a tutti un grandissimo senso di appartenenza, ma soprattutto sei diventato l’idolo di tanti bambini del nostro settore giovanile che ora imitano le tue mosse e la tua esultanza. Quanti selfie e quanti palleggi con loro durante la settimana e te sempre pronto a farli felici. Lì oltre l’Edo giocatore sei riuscito a farti conoscere come la persona eccezionale che sei, un ragazzo incredibile, con valori d’altri tempi, sempre sorridente e pronto a dare una mano. Il tuo cammino ora ti porta distante da noi, ma siamo orgogliosi e emozionati per questa occasione che ti sei meritato grazie alla tua determinazione, alla tua umiltà e alla tua grande passione per questo sport”.

“Tutta la società può solo che ringraziarti e sperare che tu sia d’esempio per tutti quei bimbi che con la nostra maglia cominciano a dare i primi calci sul campetto dei cappuccini, proprio come hai fatto tu. Adesso ti salutiamo ma sappi che i cancelli del G per te saranno sempre aperti, perché questa sarà sempre casa tua! Vai Edo! Loano è con te!”, conclude il messaggio pubblicato sui profili social del club rossoblù.