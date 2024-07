Il “Sogno” della Compagnia del Barone Rampante in prima nazionale al Festival teatrale di Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Quest’anno il nuovo allestimento teatrale della Compagnia del Barone Rampante ‘ Sogno di una notte di mezza estate’, calcherà in prima nazionale il palcoscenico del prestigioso Festival teatrale di Borgio Verezzi. I registi e attori Carlo Orlando e Eva saranno in scena con ventidue ragazzi, alcuni oramai allievi (Gaia De Giorgi) o diplomati in accademie di teatro nazionali (Juno Milo Prunotto, Iacopo Ferro) altri più giovani, quasi al loro primo incontro con la scena.

Appuntamento martedì 30 luglio sul palco della piazzetta Sant’Agostino, alle ore 21 e 30.

“Racconteremo una favola d’amore in cui i giovani innamorati del testo sono poco più grandi dei loro interpreti, in una dimensione magica che esteticamente richiami a un mondo terrigno, in cui le creature del bosco appaiano nei loro tratti selvatiche e ferine, elfi e fate come bimbi selvaggi, scalzi e dal volto dipinto, spiritelli incantatori dalle sembianze di spaventapasseri guidati dai sovrani del bosco, che fanno da eco alla mitologia greca” spiegano i registi.

“Tutti gli elementi dello spettacolo dai costumi al movimento scenico, alle maschere, create da Lorenzo Rostagno, contribuiscono alla creazione di una dimensione doppia, quella incantata e rarefatta del sogno che contiene però il suo opposto, incastonandosi nelle profondità della terra e prendendo linfa dalle zone oscure dell’inconscio. Le partiture fisiche e il movimento scenico sono curati da Claudia Monti, coreografa e formatrice e preziosa collaboratrice già in Amleto e in altri spettacoli” concludono.

“Diciannove anni fa nasceva a Borgio Verezzi la Compagnia del Barone Rampante” racconta Marcella Rembado, sua ideatrice e figlia del fondatore del Festival Enrico Rembado e oggi è un grande onore e una forte emozione debuttare sul palcoscenico del Festival di Verezzi sotto la direzione artistica di un grande uomo di teatro e amico come Maximilian Nisi che ha curato dal 2010 al 2015 alcuni degli spettacoli più belli della Compagnia e andare lassù, in quella piazzetta, che è stata un tempo la mia casa, con alcuni dei ragazzi, come Iacopo Ferro e Gaia De Giorgi che sono cresciuti nella Compagnia ed ora hanno scelto di fare della passione teatrale un vero mestiere”.