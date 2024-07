Il coraggio di avere paura

“Infelice, non starmi più a piangere qui, non sciuparti

la vita: ormai di cuore ti lascio partire.

Suvvia, grossi tronchi col bronzo tagliando, connettili

in zattera larga; poi saldo castello disponivi,

alto, che possa portarti sul mare nebbioso”

Questi versi sono tratti dal V libro dell’Odissea, opera attribuita al mitico aedo non vedente Omero; descrivono il momento in cui, grazie all’intervento di Atena e dello stesso Zeus, la ninfa Calipso, bella e immortale, raggiunge il disperato Odisseo che piange sulla spiaggia osservando lontano l’orizzonte del mare e sognando il proprio ritorno all’isola patria dove l’attendono moglie e figlio da quasi venti anni. La dorata prigione dell’eroe greco è un’altra isola chiamata Ogigia, il regno dell’immortale Calipso, una dea destinata ad amare, forse un po’ troppo possessivamente, e a veder partire l’amato, infatti Ulisse non sarà il primo né, presumibilmente, l’ultimo a seguire questa sorte. L’ubicazione dell’isola è quantomai controversa, addirittura c’è chi la colloca oltre le ben note colonne d’Ercole, ma, fra le tante, quella che più mi affascina è fornita da numerose testimonianze di famosi cartografi che la situano al largo delle coste meridionali della Calabria più o meno davanti a Capocolonna. È noto che non vi siano arcipelaghi in quell’area, ma numerose sono le testimonianza che ne avvalorano l’esistenza molti secoli prima, ebbene, non è possibile negarlo con certezza pertanto quell’eroe che piange sognando il ritorno in patria mi piace immaginarlo su quelle rive, lui esperto uomo di mare imprigionato su un minuscolo ritaglio di terra per il quale il mare è sogno di partenza e impossibilità alla stessa.

Nell’eroe di Itaca, il conquistatore della mitica città di Troia, l’ideatore del più famoso inganno bellico, l’astuto che ha deriso la potenza ciclopica di Polifemo, vediamo ora solo un uomo, infelice, che si avverte come portatore di un mitico passato, prigioniero di un dorato presente, desideroso e spaventato per il possibile futuro. Come non riconoscere la condizione di ogni giovane che sta abbandonando l’infanzia e l’adolescenza, che ristà osservando ciò che non riesce a vedere e a volte nemmeno a immaginare, in attesa di salpare attraverso un mare che lo affascina e lo spaventa? Poco importa il fatto che sia maschio, marito e padre, Ulisse è ognuno, in questa chiave di lettura, possiamo intenderlo uomo o donna o LGBT o qualsiasi altra lettera, perché ognuno è altro e oltre l’etichetta che si tende ad attribuirgli o dietro la quale prova a riconoscersi, ognuno è mille cuori, per parafrasare il saggio-romanzo di Marlo Morgan. Ulisse-Ognuno, forse per quello falsamente Nessuno, come si presenta a Polifemo, è in riva al mare e piange, ha trascorso sette anni sull’isola, sempre giovane, soddisfacendo i propri desideri, incurante di ciò che era stato e senza pensare a ciò che è bene che si accinga a fare, ma ora la dorata prigione comincia a non bastargli più, non lo rappresenta più, ha urgenza di ri-trovarsi, di scoprire le più profonde radici di sé per consentire alle stesse di nutrirlo, farlo crescere e generare i propri frutti. Comincia a comprendere che quanto sarà lo si costruisce comprendendo ciò che è stato, affrontando la paura di abbandonare la promessa annichilente dell’eterna giovinezza, con il coraggio di mettersi in viaggio ben consapevoli che lo stesso non è già determinato ma diverrà reale solo nel momento in cui il viaggiatore lo renderà tale con la propria presenza consapevole.

Se proseguiamo nell’interpretazione del testo omerico secondo la prospettiva indicata, comprendiamo che il momento vissuto dall’eroe, indipendentemente dalla sua contingenza di uomo adulto, ben può rappresentare quello del cambiamento, l’ingresso in una fase della vita che comporta assunzione di responsabilità, gli anni in cui le cose non accadono ma si determinano, almeno, finalmente con maggiore consapevolezza. Non è marginale notare che il sostantivo odissea, divenuto di uso comune per indicare un percorso travagliato, coinvolgente, avventuroso ma, si spera, a lieto fine, non può più essere considerato come il viaggio del solo Odisseo, forse questo potrebbe indicarci che l’approdo, che è anche un ritorno, è di fatto una riconquista più matura e consapevole di sé, è un incontro con la propria “isola interiore”, la propria Itaca personale. Forse ognuno di noi è un’isola e ognuno è in viaggio verso se stesso, il viaggio per l’incontro con il proprio io più vero che, per dirla con Nietzsche, si va costruendo proprio nel corso del viaggio, è come se l’approdo fosse conseguente al viaggio che pure era già dalla partenza intenzionato a quell’approdo. Una volta compreso tutto questo, il giovane-eroe acquisisce coscienza che il futuro percorso non è detto che sia così chiaro e nemmeno privo di pericoli; le avversità che incontrerà lungo il percorso non saranno forse imputabili all’orgoglio offeso di un permaloso dio marino, come nel caso di Ulisse, ma potranno comunque presentarsi nelle sembianze di ingiustizie concepite dalla malevola volontà di un mondo ostile. Il pericolo di un naufragio incombe sul giovane che osserva l’immensità priva di percorsi predeterminati, forse gli riportano alla memoria l’endecasillabo del diciannovenne Leopardi “e il naufragar m’è dolce in questo mare”, invito e minaccia, ma che subito è opportuno accostare ai versi ungarettiani “E subito riprende/ il viaggio/ come/ dopo il naufragio/ un superstite/ lupo di mare”. Insomma, non partire è rinuncia vigliacca e forse impossibile, prendere il mare comporta dover affrontare i propri naufragi, imparare a coglierne la piacevole disperazione, i complessi insegnamenti, scoprire cos’è la paura e avere il coraggio di affrontarla poiché non puoi sapere se sei coraggioso e tantomeno quanto, finché non ti misuri col pericolo e con la consapevolezza dello stesso, che è necessariamente generatrice di paura.

È necessario il coraggio di avere paura, già, perché se non si affronta qualcosa che può fare paura, il mare aperto, la vita vera, non si può sapere se si è coraggiosi poiché essere coraggiosi non significa non avere paura, quella si chiama incoscienza, è l’agire infantile che non ipotizza e non prevede, chi ha acquisito maturità vede il rischio, è normale che la prova della vita possa fare paura ed è solo in quel momento, una volta concessomi di avere paura, insomma, una volta avuto il coraggio di offrirmi alla paura, che potrò dimostrare di avere coraggio e affrontare la prova. Non si tratta dell’ardire a un salto nel vuoto, al contrario, si tratta di un progetto, della trasposizione non velleitaria di un’idea di sé, ecco perché è importante il percorso già affrontato, la vita non va a salti, è opportuno procedere imparando a ogni passo così da essere in grado all’occorrenza di correre e solo al momento giusto spiccare il salto magari fino alle stelle. Troppo a lungo Ulisse ha atteso sulla riva, il rischio è l’assuefazione, il confondere la riva con l’arrivo. Certo, Ulisse è stato per anni prigioniero di Calipso, ogni giovane attende il proprio momento per ambire al mare aperto e questo arriverà liberandolo dall’adolescenza-Calipso, quando la sua determinazione sarà matura, quando ricorderà di essere un marinaio capace al mare aperto. Certo, ha amato la ninfa, il suo regalo dell’eterna giovinezza, ma Ulisse vuole essere vivo, non immortale, sa che è nella sua natura il viaggio, il cambiamento che è vita e non sclerosi dell’inconsapevolezza che, in un primo momento è biologica, protratta oltre i tempi naturali diviene scelta, rinuncia, sconfitta. Nessuno potrà indicare la rotta corretta, ogni marinaio la traccia osservando le proprie stelle ricordando che “Se ogni approdo è il segno/ di un nuovo cominciare/ soffia vento […]” come insegna il poeta.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli.