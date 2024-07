Savona. Il Comune di Savona conferirà la cittadinanza onoraria a Julian Assange. Assange, giornalista e attivista australiano, cofondatore e caporedattore dell’Organizzazione divulgativa internazionale senza scopo di lucro “WikiLaeks”, è stato detenuto in carcere in Gran Bretagna per oltre dieci anni e poi liberato a fine giugno.

Assange è stato in carcere per aver pubblicato su Wikileaks centinaia di migliaia di documenti considerati segreti relativi alle guerre statunitensi in Iraq e Afghanistan.

La delibera è stata approvata con 22 voti favorevoli, 7 astenuti, 1 non espresso (e 3 assenti).

“La concessione della cittadinanza onoraria da parte della città di Savona – si legge nella delibera – raccoglie l’appello lanciato da molte figure della società civile internazionale, come il Premio Nobel per la pace Adolfo Perez Esquivel, e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ponendosi quale tributo da parte di Savona, Città Medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza, per

l’impegno morale, civile e sociale profuso, attraverso la pubblicazione di documenti importanti e rilevanti informazioni, al contempo promuovendo e difendendo, con le proprie azioni, la libertà di stampa quale indispensabile diritto e requisito per un’equilibrata formazione dell’opinione pubblica globale”.

“Ha svolto un‘importante battaglia per il diritto all’informazione e grazie a lui abbiamo potuto avere informazioni che mai avremmo potuto avere – evidenzia durante la discussione della pratica l’assessore Gabriella Branca -. Molte città si sono mosse per ottenere la sua liberazione per il grande lavoro svolto. Ricordo che più volte è intervenuto l’Onu per chiedere la scarcerazione e per denunciare le sue condizioni di salute. Se ha voluto e ha potuto ritornare al suo paese d’origine è stato costretto a confessare qualcosa che era il contrario di quello che ha sempre cercato di dimostrare. Questo denota l’incapacità del nostro sistema di garantire la libertà di informazione”.

Il consigliere comunale Luca Aschei accoglie positivamente la proposta: “Voteremo favorevolmente per l’apertura del Comune a fatti internazionali, ma andare oltre e occuparsi ogni tanto di cosa succede nel mondo può servire per aprire le nostre menti. E’ importante essere un comune del mondo per i nostri traguardi”.