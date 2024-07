Il Comune di Alassio rinnova i servizi in house a Gesco Srl

Alassio. Parcheggi, sentieri, mercato, gestione del sistema bibliotecario urbano e degli istituti culturali pubblici cittadini. Il Comune di Alassio ha firmato il rinnovo con la formula dell’affidamento in house a Gesco Srl, la società multiservizi amministrata da Gian Emanuele Fracchia. Un accordo previsto tra Comune e partecipata che prevede la gestione, fino al 2027, di moltissime attività importanti della città come gli stalli blu, Alassio Parking e il mercato.

Per quanto riguarda la rete sentieristica, la Biblioteca Civica Renzo Deaglio, la Biblioteca Civica di Moglio, la Pinacoteca Carlo Levi, Memorial Gallery e Pinacoteca West, lo spazio culturale presso l’ex chiesa Anglicana e l’Auditorium Simonetti, il rinnovo dell’affidamento in house andrà avanti fino al 2029. Cinque anni la durata del contratto rinnovato anche per il Palazzetto dello Sport, lo stadio Ferrando e la piscina comunale di via Pera. Il rinnovo dell’affidamento dei servizi è stato pubblicato sull’albo pretorio in questi giorni. Gesco si occuperà anche di organizzare alcuni importanti eventi, tra cui l’atteso “Nick The Nightfly & Friends for Alassio”, con Matt Bianco, in programma il 6 e il 7 settembre in piazza Partigiani.

“Il rinnovo dell’affidamento in house a Gesco di numerosi servizi pubblici – dichiara l’assessore alle Società Partecipate del Comune di Alassio Patrizia Mordente – permette di garantire continuità ed efficienza nella gestione competente e dinamica di numerose attività a beneficio della cittadinanza. Mi complimento con l’amministratore unico Gian Emanuele Fracchia, con il direttore generale Igor Colombi e con tutto il team di Gesco per l’ impegno e la professionalità costantemente dimostrati, certa che continueranno a lavorare con dedizione per il bene della nostra città”.

“Nata nel 1995 per gestire vari servizi di pubblico interesse, per volontà dell’Amministrazione Comunale, Gesco oggi assume un ruolo ancora più importante per la comunità alassina. L’affidamento in house da diversi anni rende più snella e agevole la macchina burocratica – sottolineano Gian Emanuele Fracchia e Igor Colombi, rispettivamente amministratore unico e direttore generale di Gesco – Sarà nostro impegno continuare a gestire le attività di ogni struttura con personale dinamico e specializzato, nell’interesse della comunità”.