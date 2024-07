Il Cengio alza il tiro, mister Chiarlone: “Una squadra camaleontica per puntare ai playoff”

È stato profeta in patria vincendo nella sua Carcare e con la sua Carcarese il campionato di Prima Categoria e la Coppa di Promozione. Ora l’obiettivo è esserlo a qualche kilometro di distanza. E a proposito di obiettivi, quello del Cengio è ambizioso: provare dopo una promozione e una prima annata positiva in Prima Categoria a qualificarsi ai playoff.

Loris Chiarlone ha le idee chiare su come impostare la squadra, profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione. Gli ultimi innesti in ordine di tempo sono l’attaccante/esterno ex Millesimo Giovanni Rovere e Arvi Meta, centrocampista classe 2001 proveniente dal Quiliano&Valleggia.

Mister, nell’autunno scorso l’esonero alla Carcarese, come hai trascorso questi mesi?

A livello di dilettanti, non ho visto nessuna partita. Avevo bisogno di staccare completamente. Mi sono aggiornato seguendo qualche corso online e alcune videolezioni.

Cosa ti ha insegnato l’esonero?

Chiaramente chi allena lo deve mettere in preventivo. Era il primo momento complicato, tra virgolette, che la squadra attraversava. Nello sport nel bene o nel male non si vive di passato. Conta solo il presente. Basta poco per cancellare quanto fatto, anche se i titoli rimangono a livello storico.

Ora, la prima esperienza “lontano da casa” se così si può dire…

Carcare è dove sono nato e cresciuto. Era un privilegio ma c’era anche un po’ il peso. Qui è diverso ma è molto stimolante. Voglio vedere se riesco a fare bene anche fuori da Carcare.

Però sono tanti gli ex Carcarese che sono arrivati al Cengio…

È rimasta un’ottima base, composta da giocatori validi. Per alzare l’asticella, abbiamo inserito ragazzi che conoscono i miei metodi.

Come mai avete voluto rimarcare, a inizio mercato, di voler fare una squadra valbormidese?

Ne abbiamo parlato in fase iniziale perché pensiamo che in Val Bormida ci siano tanti giocatori bravi da valorizzare, indipendentemente dalla loro età. Avere giocatori del posto poi alla lunga aiuta il “brand Cengio” e permette di aumentare il seguito domenicale.

L’obiettivo? Non vale dire “fare il meglio partita dopo partita”…

La qualità dei ragazzi rimasti e di quelli che sono arrivati permette di poter puntare ai playoff, a patto di essere continui. Se l’obiettivo fosse stato un campionato tranquillo e anonimo non avrei accettato.

Prime impressioni sul Cengio?

Una società fatta di persone appassionate e che vivono per il Cengio.

Passando al campo, che tipo di squadra vorresti?

Vorrei avere una squadra che cambia disposizione in campo a seconda del momento della partita. Saper passare da un sistema in fase offensiva a un altro in fase difensiva. Abbiamo giocatori con l’intelligenza tattica giusta per provare a farlo. Ad esempio, a Carcare avevo Alò (ho provato a portare a Cengio tra l’altro) che era bravissimo nel cambiare posizione modificando di conseguenza l’assetto di squadra.

Arriveranno Rovere e Meta?

Sì, a breve li presenteremo con la foto di rito.