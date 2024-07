Il battello di Harry Potter è pronto a salpare dalla Liguria: appuntamento il 13 luglio

Liguria.. Un battello a tema Harry Potter salpa da Genova.

Le realtà Genova Dreams Aps e Avventure Cittadine sono liete di annunciare un evento straordinario: “Harry e L’incantesimo dal Mare”. Appuntamento per grandi e piccini, dopo una sorprendente caccia al tesoro, salperà la “Genova Magic Boat”.

L’appuntamento sarà sabato 13 luglio 2024 con “maghi” e “streghe” di ogni età: tutti dovranno portare la loro bacchetta magica, fondamentale per poter lanciare gli incantesimi, e preferibilmente i partecipanti dovranno indossare la divisa della scuola di magia.

“Genova Magic Boat” è un progetto targato Genova Dreams Aps – con la presenza degli attori animatori di Avventure Cittadine Genova – che valorizza le due anime della città: il mare e l’entroterra in un unico racconto che mira a esaltare in maniera originale la bellezza del territorio avvalendosi dei trasporti tradizionali visti anche come grande occasione di socialità immersiva. Per questo l’evento è rivolto non solo a famiglie ma a gruppi di amici, non solo cittadini ma turisti.

Informazioni su “Il battello di Harry Potter”

E’ obbligatoria la prenotazione con prevendita al numero whatsapp 340 491 0024 , visti i posti limitati. Orario d’inizio dell’evento 18.30 circa.

Lo staff artistico principale: Sophie Lamour, Deborah Carelli, Alessandra Politi,Alberto Cervelli, Sabatino Perfetto, Manuel Moreno,Sabrina Flaccavento, Lorena Scarsi, Barbara Castellano, Patrizia Mostacci, Stefano Vajarelli, Denise Gorla, Nilda Ardito, Andrea Urbano.

L’evento sarà sponsorizzato con i canestrelli magici di Preti 1851 dolciaria,con uno speciale invito alla lettura grazie ai libri di Erga Edizioni, inoltre verranno prodotte foto ricordo da DaruMa Photo che in ogni puntata donerà ai viaggiatori in formato digitale.