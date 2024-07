Il 20 luglio c’è “Porta e condividi”, la cena condivisa “on the road” nel centro storico di Toirano

Toirano. Si intitola “Porta e condividi” la cena condivisa organizzata da alcuni cittadini di Toirano per sabato 20 luglio.

I partecipanti di ritroveranno alle 20 in via Polla (i Fossi) per una serata “on the road” in cui ognuno porterà un piatto o delle bevande da condividere con gli altri commensali (oltre a posate, bicchieri e tovaglioli).

Le tavolate saranno messe a disposizione dal Comune di Toirano.

Cibo condiviso e buona compagnia per una serata conviviale nel bellissimo centro storico di Toirano.

Prenotazione obbligatoria entro il 19 luglio presso la Tabaccheria Vianello il Bar “U tanun du cafè” in via Braida.