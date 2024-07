I sindaci di Savona, Finale, Pietra, Albenga e Cairo uniscono le forze sulla sanità: “Politica regionale limitata. Stop alle divisioni”

Savona. I sindaci Marco Russo di Savona, Angelo Berlangieri di Finale Ligure, Luigi De Vincenzi di Pietra Ligure, Riccardo Tomatis di Albenga e Paolo Lambertini di Cairo Montenotte, in qualità di capofila dei rispettivi distretti e come rappresentanti di comuni sedi di ospedali, si sono incontrati lunedì presso il Comune di Savona per un confronto sulla politica sanitaria.

Già nel 2023 si erano tenuti incontri analoghi, ma questo appuntamento “ha segnato l’inizio di

una nuova fase dell’importante collaborazione“.

La riunione ha preso le mosse dalla “consapevolezza dei limiti della politica sanitaria regionale in provincia di Savona”, ma anche della “necessità di porre termine alla divisione del territorio che spesso ha offerto l’occasione per scelte prive di visione strategica”.

Pertanto l’obiettivo è “affrontare insieme le tematiche più complesse legate alla politica sanitaria della provincia, sviluppando una visione comune che sappia guardare anche all’intera regione”.

“Dopo il lavoro comune fatto all’epoca del piano socio-sanitario e passate le elezioni che hanno coinvolto molte Amministrazioni – hanno affermato i sindaci al termine dell’incontro – abbiamo deciso di riprendere un lavoro comune con un obiettivo più ambizioso. Siamo convinti che da tempo nel nostro territorio manchi una visione di politica sanitaria adeguata. Siamo anche convinti che questa non può che partire dai sindaci del savonese che riguardi sia i presidi ospedalieri sia la rete territoriale. Ora mettiamo in comune le principali criticità dei diversi territori e dopo l’estate individueremo le linee su cui lavorare insieme per un disegno condiviso”.