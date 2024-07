I ceramisti di Vietri sul Mare in Riviera per scambiare conoscenze, tecniche e creatività con “Le Albisssole. Tra arte e artigianato”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Un ponte tra nord e sud grazie all’arte della ceramica come espressione d’eccellenza del territorio. Il sodalizio tra Cna Savona e Cna Salerno ha dato vita a due giornate dedicate alla valorizzazione dell’artigianato artistico portando ad Albissola i ceramisti di Vietri sul Mare per uno scambio di conoscenze, tecniche e creatività.

“L’amicizia con Lucio Ronca, presidente di CNA Salerno e maestro ceramista di Vietri sul mare, è stata la scintilla dalla quale è scaturita la comune iniziativa di promozione delle aziende del nostro territorio e di gemellaggio artistico-culturale con Vietri – spiega Matteo De Ambroggi, presidente di CNA Savona e nipote di artigiano ceramista albisolese -. Occorre puntare ad una rivitalizzazione delle tradizioni artistiche per un duplice obiettivo: quello di promuovere le nostre aziende e, non meno importante, tentare di riavvicinare i giovani agli antichi mestieri per permetterne la continuità. A Vietri c’è una scuola riconosciuta dobbiamo guardare a quel modello per dare una qualificazione professionale a chi si vuole avvicinare a questo mestiere”.

“Siamo vicini perché questo gemellaggio unisce i nostri territori nel nome dell’arte – aggiunge il presidente di Cna Salerno, Lucio Ronca -. Siamo due realtà che vivono di arte e artigianato. Ci incontriamo per condividere tecniche, creatività ed emozioni. Abbiamo portato anche la nostra esperienza della scuola di formazione per ceramisti di Vietri che è stata riconosciuta e permette ai giovani di qualificarsi a livello professionale e sostenere il ricambio generazionale”.

Alla giornata conclusiva ha partecipato il presidente nazionale Cna Dario Costantini che, dopo un incontro con sindaco di Savona Marco Russo, ha fatto visita Museo della Ceramica cittadina.

“È fondamentale preservare i valori artistici dei nostri associati, delle botteghe di Vietri, di tutta la ceramica di questa parte della Liguria, Celle, Albissola e Savona – ha commentato il Presidente Cna, Dario Costantini -. Guardiamo alla tradizione con uno sguardo al futuro, con la presa d’atto che anche in prestigiose località turistiche continuano a chiudere delle botteghe artigiane e, dunque, continuano a cessare dei patrimoni del Made in Italy, delle tradizioni territoriali e famigliari del saper fare italiano. Questo gemellaggio, tra due CNA e tra due storie della ceramica italiana, dimostra che non ci devono si sono e non ci devono essere confini. C’era una volta un paese dove i giovani trovavano affascinante fare i nostri mestieri, quel tempo è passato, per cui è un dovere dirimente della nostra Confederazione fare in modo che venga trasmesso dalle nostre aziende il fascino delle proprie professioni e arti. In un’ottica costruttiva fa anche nascere una collaborazione sulle scuole per operatori della ceramica, guardando al modello di Vietri che permette una certificazione dei propri studenti. Dobbiamo puntare al futuro per preservare la nostra arte e le nostre peculiarità, in grado anche di darci soddisfazioni economiche: questi bellissimi oggetti vengono ammirati e acquistati in tutto il mondo”.

In serata la cerimonia istituzionale di consegna dei piatti di ceramica alla presenza del sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti, l’assessore di Albisola Superiore Luca Ottonello e l’assessore alla ceramica della città di Vietri sul Mare Daniele Benincasa.

L’evento è stato realizzato grazie al lavoro dei segretari territoriali Matteo Sacchetti di Cna Savona e Simona Paolillo di Cna Salerno e con i maestri ceramisti Cinzia Scarnecchia Presidente Cna Artistico Savona e Franco Raimondi Presidente Cna Artistico Salerno.