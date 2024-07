HP Savona In Line: le medaglie ai campionati italiani lanciano tre atleti agli Europei

San Giorgio delle Pertiche. Terminati i campionati italiani di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, ecco il verdetto: saranno ancora tre gli atleti dell’HP Savona In Line che parteciperanno ai campionati europei di Ostenda, in Belgio.

Come lo scorso anno, i portacolori gialloblù che vestiranno la maglia azzurra saranno due, Ludovica Clelia Deimani e Fabio Monchiero, mentre Asia Renda, grazie alla doppia nazionalità, difenderà i colori degli “orange” olandesi.

Convocazioni meritate che arrivano al termine di una stagione costellata di medaglie per questi ragazzi.

Ludovica Deimani nel 2024 ha ottenuto a livello nazionale due argenti e due bronzi nella categoria Allieve, risultati che l’hanno proiettata verso il suo primo campionato europeo.

Nella categoria Junior Asia Renda, oltre ad un argento ai campionati italiani strada, ha conquistato due titoli nazionali olandesi, due argenti ed un bronzo a Rotterdam meritandosi la convocazione in nazionale olandese.

Bel bottino per Fabio Monchiero che negli Junior si è laureato per due volte campione italiano. A questi due titoli si aggiungono tre argenti e due bronzi, risultati che lo portano ad indossare il body azzurro per la quarta volta alla kermesse europea.

Queste convocazioni hanno dietro un gran lavoro dietro da parte di tutto lo staff dell’HP Savona In Line, società sempre nella top ten nelle varie classifiche nazionali.

“Un ringraziamento va ai compagni di squadra, ottimi atleti ed ottimi compagni di allenamento – dicono i dirigenti della società savonese -. Grazie al coach Marco Pasquini e a tutto lo staff che con una programmazione bilanciata, adeguata e di qualità portano sempre i loro ragazzi a essere protagonisti di grandi performance nonostante la carenza di una pista sopraelevata adeguata”.

L’allenatore Marco Pasquini con Fabio, Asia e Ludovica

Asia Renda, Fabio Monchiero, Ludovica Deimani