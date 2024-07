HP Savona In Line, eccellenti risultati ai Campionati Europei in Belgio

Ostenda. Ottimi risultati per i ragazzi dell’HP Savona In Line ai Campionati Europei svoltisi in Belgio, ad Ostenda, dal 19 al 25 luglio.

Ludovica Deimani, alla sua prima esperienza, conquista un prestigioso bronzo europeo nel giro sprint strada categoria Youth, dopo aver centrato un quarto posto nella m.100 in corsie strada e un sesto posto nella m.500 sprint pista.

Molto bene anche Fabio Monchiero che in una categoria molto agguerrita ha ottenuto il quinto posto nella m.1000 sprint pista categoria Juniores e il settimo posto nella 15000 ad eliminazione strada.

Buon settimo posto anche per Asia Renda nel giro sprint strada impegnata con la nazionale Olandese avendo doppia nazionalità.

“Questo bronzo europeo – commenta il tecnico Marco Pasquini, presente ad Ostenda – corona un’altra stagione ricca di soddisfazioni e si aggiunge alle due medaglie europee dello scorso anno. Segno di continuità e qualità del lavoro svolto. Portare tre ragazzi ai Campionati Europei è sempre un bel traguardo”

In concomitanza con in campionati europei si sono svolti i campionati provinciali strada per le categorie Giovanissimi ed Esordienti.

La vittoria dell’HP Savona In Line e le belle performance dei suoi piccoli atleti proiettano la squadra ai primi posti della classifica annuale per società “B. Tiezzi”.

