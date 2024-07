Grazie a medici, infermieri e operatori sanitari del San Paolo

Savona. Non so di preciso cosa sia la magia, ma so che inizia sempre quando non te ne vuoi più andare, dai luoghi, dai pensieri, dalle persone, soprattutto dalle persone, prima persone meravigliose e dopo medici, infermieri, operatori sanitari.

Ecco dove abbiamo trovato la competenza, la disponibilità umana, la collaborazione, insomma…. la magia.

Queste parole per ringraziare i vari reparti dove è stato ricoverato mio marito, D.G., dal 4 giugno all’11luglio 2024:

Pronto soccorso. Chirurgia. Anestesia e rianimazione. Medicina d urgenza ospedale santa corona. UTIM struttura semplice area critica savona.

Sono la moglie e con D.G e tutti i nostri familiari ringraziamo dal profondo del cuore tutto il personale che si dedica ai pazienti in modo eccellente e il nostro medico curante di Stella per la disponibilità e l’efficienza sempre dimostrata e soprattutto per averci sempre supportato nei periodi più duri. Ringrazio inoltre la segretaria per la squisita gentilezza. Nei momenti più duri della vita trovare medici così competenti e persone gentili è un grandissimo aiuto.

Grazie grazie grazie

Una lettrice