Grave incidente sul Cadibona, frontale tra due auto: cinque feriti

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla provinciale del Cadibona nel tratto del comune di Quiliano.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12 e 45, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra due auto, per cause ancora in via di accertamento.

L’impatto tra i due veicoli sarebbe stato particolarmente violento: a bordo delle due vetture coinvolte nel sinistro in tutto cinque persone.

Stando alle prime informazioni uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni per i traumi riportati, altri quattro meno gravi.

Sul posto stanno ancora operando i militi della pubblica assistenza con le ambulanze, l’automedica del 118 e personale dei vigili del fuoco, che hanno estratto gli occupanti delle auto per consentire l’azione dei sanitari prima del trasporto in ospedale.

Al momento la viabilità risulta bloccata per le operazioni di soccorso: a peggiorare la situazione la necessaria messa in sicurezza del tratto viario a seguito dello sversamento sulla carreggiata di carburante e olio.

Sul luogo dell’incidente, per i rilievi e gli accertamenti del caso, i carabinieri, che stanno svolgendo anche una temporanea regolazione del traffico. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

(foto di Enzo Pugno)