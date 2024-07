Giuliano Arnaldi scrive a Natale e Orlando del Pd: “Non solo Toti, serve una rivoluzione morale”

Lettera aperta ai Compagni

Davide Natale

Andrea Orlando

Cari Compagni

Vi invio questa lettera perché vedo finalmente una speranza; apprezzo la pronta reazione che avete avuto davanti alla scandalosa nomina del dott. Ermini ai vertici della holding Spinelli; la considero una positiva inversione di tendenza, a cui devono però seguire scelte nette e coraggiose. Non c’è nulla di illecito nella posizione del dott. Ermini, che risulta però clamorosamente inopportuna, e pone finalmente il vero problema che la politica, anzi la Politica e il PD in particolare devono affrontare.

La indirizzo a voi perché non sono solo anzianotto ma anche all’antica, e credo quindi nella necessità di avere un Partito con precisi punti di riferimento; in questo caso il Segretario Regionale PD e quello che mi pare ( e spero) sia il candidato Presidente nelle prossime elezioni regionali.

Chi si occupa della Cosa pubblica è chiamato a comportamenti semplicemente leciti o anche opportuni? Nella risposta a questa domanda, oltre ad una gigantesca questione morale, sta la differenza tra autorità e autorevolezza. Nella differenza tra questi due termini si costruisce e si conta il consenso, perché con l’autorità si comanda, ma con il consenso si governa, sopratutto in tempi duri. Aggiungo che l’autorevolezza, quantomeno a sinistra, è elemento indispensabile per ottenere consenso, e non basta la foto di Berlinguer sulle tessere per ottenerlo, bisogna praticare quei princìpi che egli ha sempre testimoniato, fare tesoro di ciò che egli disse con tenacia fino alla morte.

Il caso Ermini è l’ultimo esempio di una deriva che dura da anni. Cito l’esempio più clamoroso: il 28 giugno 2018 venne arrestato Claudio Busca, Dominus della azienda savonese FG riciclaggi. Le cronache riportarono il fatto che al suo arresto erano presenti per le loro funzioni professionali , l’avv.to Fulvio Briano ( all’epoca segretario provinciale del PD, che ancora Sindaco di Cairo Montenotte sedeva nel CDA di FG Riciclaggi ); il dott. Federico Berruti ( già Sindaco di Savona, PD ), e l’avv.to Franco Vazio, all’epoca parlamentare in carica PD. Dirigenti del PD furono e sono apicali nell’intero sistema rifiuti savonese, sia con ruoli politici sia tecnici ( ATA, SAT, Ecosavona, Ecoalbenga ).

Chi allora espresse il proprio disagio, ponendo appunto la questione della opportunità di una simile sovrapposizione tra PD e sistema rifiuti, anche viste le pesanti infiltrazioni criminali di quel mondo, venne isolato e perseguitato, e fu evidente per chi ebbe il coraggio di vedere che non era delirante parlare di deriva teardista. E’ quindi legittimo porsi una domanda : quanto conta ancora il teardismo? Per teardismo intendo sia un modo di fare politica spregiudicato e fianalizzato esclusivamente all’occupazione del potere sia la presenza fisica di persone che in quel periodo hanno iniziato o consolidato il proprio potere personale. Confrontate date, ruoli e nomi..questo modo di fare politica appare evidente. Quanto ha contato il teardismo nelle nomine in diversi Enti che hanno governato edilizia, attività produttive, trasporti, servizi sociosanitari, rifiuti negli ultimi decenni?

La domanda non è peregrina; tornando alla cronaca, vediamo che il caso Toti esplode a Savona, proprio su indagini connesse allo smaltimento dei rifiuti, e fa emergere vicende antiche come il caso della speculazione edilizia a Celle Ligure, che ha le sue origini negli anni di Teardo.

Savona fu il luogo dove venne alla luce la prima Tangentopoli italiana, conosciuta come caso Teardo, arrestato nel giugno del 1983. E’ sulle ceneri di quel tempo che sono nate le fortune della catena di comando che ha governato Savona e in parte la Liguria fino ad oggi. Non è necessario essere investigatori per ricostruire i rapporti personali e familiari delle diverse persone che hanno occupato ruoli di potere in banche, partecipate, enti pubblici e privati, che hanno gestito la vendita di Carisa a Carige, lo smantellamento della ex Italsider diventata gigantesca operazione immobiliare, la gestione del Porto.. sempre le stesse persone che hanno svolto ruoli diversi .. meno di dieci persone, sempre le stesse, che hanno cooptato via via amici e parenti…sono dietro ogni operazione che riguardi Cemento, Sanità, Trasporti, Rifiuti, perfino attività Culturali.

Celle, Varazze, Vado Ligure, la Valle Bormida…quanto PD c’è e c’era nel decennale governo di quei territori?

Il caso Toti non è uno scandalo della destra, è uno scandalo di sistema, e il sistema rifiuti è solo la punta di un iceberg. Curiosamente finora non è emerso nulla, o meglio ciò che è emerso non ha avuto rilievo mediatico e conseguenze giudiziarie e politiche.

Un PD autorevole dovrebbe affrontare per primo questo tema, non solo per etica ma anche per convenienza politica: il consenso si perde e si conquista sulla autorevolezza della verità. Non candidate chi ha fatto affari con mondi opachi come quello dei rifiuti, chi ne ha preso i danari per finanziarsi le campagne elettorali, magari da soggetti che ora troviamo indagati nel caso Toti, considerate la necessità di una rivoluzione morale praticata come indispensabile collante di ogni azione politica ed amministrativa! Non è solo giusto, ma utile. La sinistra può farcela solo se riporta alle urne i delusi, i disillusi che compongono il partito di maggioranza di questo paese, quello degli astenuti. Il PD può tornare ad essere la casa di quella Comunità Politica che è cresciuta con i valori di Berlinguer, Pertini, Moro, e riconquistare il consenso di tanti elettori oggi frastornati e delusi. Come me.

Grazie per la vostra attenzione

Giuliano Arnaldi, Onzo