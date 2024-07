Gigi D’Alessio in concerto a Ceriale: il 2 agosto Piazza della Vittoria ospita la grande musica italiana

Ceriale. Il 2 agosto, alle ore 21:30, Piazza della Vittoria a Ceriale si trasformerà in un palco d’eccezione per accogliere Gigi D’Alessio, nell’ambito di una tappa del suo tour estivo “Gigi – Uno come te – L’emozione continua”.

Questo evento, parte della rassegna “Rotonda sul mare” organizzata dall’amministrazione comunale di Ceriale, segna un ritorno attesissimo del celebre cantautore napoletano nella località turistica savonese.

D’Alessio, che ha dato il via al suo tour con otto concerti sold out in Piazza del Plebiscito a Napoli, porterà a Ceriale un’esperienza musicale ricca di emozioni e ricordi. “Suonare a Piazza del Plebiscito è sempre una grandissima emozione – ha dichiarato il cantante ai microfoni di IVG -. Quest’anno abbiamo raggiunto quota otto live tutti sold out, è stata la mia 19esima volta in questa Piazza, ed il 36% dei biglietti sono stati venduti fuori dalla Campania, oltre il 12% all’estero, soprattutto dagli Stati Uniti”.

Sul palco, Gigi D’Alessio sarà accompagnato da una band di talentuosi musicisti: Alfredo Golino alla batteria, Roberto D’Aquino al basso, Pippo Seno e Ciro Manna alle chitarre, Checco D’Alessio alle tastiere, Lorenzo Maffia al pianoforte e tastiere, e Max D’Ambra alle tastiere e programmazione. L’evento si preannuncia una serata indimenticabile, caratterizzata da un repertorio che spazierà tra i più grandi successi dell’artista e i brani del suo nuovo album “Fra”, pubblicato lo scorso 24 maggio.

“La mia estate parte ormai con l’appuntamento fisso nella mia Napoli, che diventa poi un vero e proprio show in prima serata su Rai1 – ha aggiunto D’Alessio -. Voglio dare ancora tanto, tutto, perché faccio musica, il sale della mia vita, e su tutto ciò che la riguarda non mi tiro indietro”.

Aggiunge ancora D’Alesiso: “Scegliere le canzoni diventa sempre più difficile. Inevitabilmente devi fare delle scelte, il concerto è per me ma soprattutto per il pubblico, quindi devi trovare un compromesso tra quelle che piacciono di più, quelle che hanno più stream e quelle che sono le più belle. La musica poi scopri se è bella o brutta solo quando la fai, il live è la vera prova del nove: è sempre bello incontrare il pubblico e soprattutto sentire che canta ciò che tu hai scritto in un momento di solitudine. Noi cantanti siamo amplificatori dei sentimenti della gente, e portiamo nelle canzoni dei messaggi: un ragazzo che non sa parlare per esprimersi dedica il brano che meglio rappresenta ciò che prova e questa è la vera forza della musica. Ciò che mi auguro è che le parole dei testi possano far aprire il cuore anche a chi è distratto perché i sentimenti sono il vero generatore della vita“.

I biglietti per il concerto sono già disponibili e possono essere acquistati online al seguente link oppure presso la Tabaccheria n.1 Dellavalle di via Indipendenza 3, a Ceriale.

A Ceriale è tutto pronto per una serata speciale all’insegna della grande musica italiana, in compagnia di uno degli artisti più amati del panorama nazionale.