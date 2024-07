G7 Italia Sanità, il presidente ad interim Piana: “Come dimostra l’alto numero di anziani, in Liguria si vive bene”

Regione. “Ringrazio il ministro Schillaci e il sottosegretario Gemmato per la grande considerazione che il Governo e il Ministero della sanità hanno dimostrato per la particolarità di Regione Liguria che ha una percentuale anziana maggiore rispetto alle altre regioni, destinata ad aumentare per fortuna”. Lo ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana a margine del convegno del G7 sanità sull’invecchiamento attivo in corso a Genova a Palazzo Ducale.

“Questo – spiega – vuol dire che in Liguria si vive bene, perché l’aspetto sanitario e quello ambientale consentono di arrivare a determinate età. E’ evidente che prendersi cura degli anziani ha un costo maggiore e noi chiaramente non vogliamo sottrarci a questo costo, anzi, semmai desideriamo sostenere i servizi. Nella nuova ripartizione dei fondi che il governo ha destinato alla Liguria ha tenuto in considerazione la percentuale degli anziani”.

Continuiamo sulla strada intrapresa con grande attenzione e sensibilita’ verso le politiche dell’invecchiamento con uno sforzo comune anche alla prevenzione e alla innovazione tecnologica”, conclude.