Forum Ambrosetti, lista Toti ribatte ai Dem: “Hanno lasciato una regione allo sbando che stiamo risollevando”

Liguria. “I dati più che positivi diffusi nel corso del Forum Ambrosetti a Rapallo fanno a pezzi le narrazioni del Pd di una Liguria in crisi ed evidentemente mandano Davide Natale in confusione. Non pensavamo che il segretario del Pd fosse così sprovveduto da non rendersi conto di quel che stava dicendo, al punto da sottolineare, con le sue stesse parole, il disastro fatto dalle amministrazioni di sinistra di cui è sempre stato uno dei maggiorenti”.

Così Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti, che ieri mattina ha partecipato alla presentazione del rapporto, e Alessandro Bozzano, capogruppo in Regione degli arancioni, commentano il comunicato diffuso dal Pd.

“Natale, commentando tutti i dati in cui la Liguria eccelle, si giustifica dicendo che il merito è tutto della posizione geografica della Regione. Siamo la prima regione in Italia per incidenza percentuale delle imprese dell’Economia del Mare sul totale? E per numero di croceristi e di passeggeri dei traghetti? E per movimentazione di container? Siamo la Regione con più bandiere blu in Italia, in rapporto ai chilometri di costa, sei volte meglio della Sardegna? Per Natale è solo merito del fatto che la Liguria ha il mare. Il mare dev’essere spuntato negli anni della giunta Toti, visto che prima questi numeri, con il Pd al governo, non c’erano”.

Il Pil della Liguria cresce più che la media nazionale, è il quarto in Italia. La crescita dell’export è la più alta al Nord, la quinta in Italia. Si è raggiunto il record del 72% dell’occupazione specie tra le donne, i Neet non sono mai stati così pochi. E Davide Natale fa presente che nell’export siamo undicesimi per numero di abitanti, decimi per tasso di occupazione, tredicesimi per il valore aggiunto dell’industria, sedicesimi per imprese femminili. Con tutti gli incrementi record che si sono registrati in questi anni siamo ancora sotto la metà classifica? Grazie Natale per aver ribadito che tipo di Liguria ci avevate lasciato la Liguria e cosa stiamo risollevando”, concludono Cavo e Bozzano.