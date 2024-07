Finale Outdoor Region annuncia l’adesione al progetto Esosport

Finale Ligure. FOR Finale Outdoor Region, consorzio per la promozione turistica e la tutela del territorio finalese, ha annunciato l’adesione a esosport, brand di ESO RECYCLING, dedicato alla raccolta e avvio al riciclo di materiale sportivo a fine vita: scarpe sportive, copertoni, camere d’aria di biciclette e caschi, palline da tennis e padel.

L’adesione di FOR al progetto esosport prevede, nello specifico, la creazione di un punto di raccolta di copertoni, camere d’aria di biciclette e scarpe sportive a fine vita presso Finale Outdoor Base a Finalborgo, in via per Gorra 10, che, oltre ad essere la sede del Consorzio, rappresenta un punto nevralgico dal quale partono gran parte delle attività sportive del territorio.

Per incentivare il conferimento anche da parte dei privati, chiunque possegga la For You Card, potrà conferire gratuitamente copertoni, camere d’aria e scarpe sportive esauste nel punto di raccolta, ricevendo in cambio punti per il catalogo premi.

Esosport è nato nel 2009 con l’obiettivo di diminuire l’accumulo dei rifiuti sportivi in discarica e innescare nelle persone la convinzione che è possibile non solo riciclare, ma anche ottenere dal ciclo del riciclo materia prima seconda, utilizzabile per la realizzazione di pavimentazioni sportive e ludiche.

L’iniziativa rappresenta una buona pratica nell’ambito delle sempre più diffuse iniziative di economia circolare e Finale Outdoor Region (FOR), sensibile a queste tematiche, l’ha integrata in una strategia volta a gestire il territorio in modo virtuoso e sostenibile.

“La mission principale del Consorzio Finale Outdoor Region – afferma Stefano Schiappapietra, Direttore Consorzio FOR – è la tutela del territorio finalese e siamo certi che questa sarà rafforzata grazie alla collaborazione appena avviata con esosport. Insieme abbiamo infatti finalmente trovato una soluzione sostenibile per lo smaltimento di materiali che fino ad ora erano destinati alla raccolta indifferenziata, offrendo loro una seconda vita. Siamo entusiasti di questa partnership e invitiamo tutti i possessori di For You Card, così come i negozianti (bike e outdoor shop) che aderiscono al Consorzio, a conferire pneumatici per biciclette, camere d’aria e scarpe sportive presso l’Outdoor Base”.

“Abbiamo trovato in Finale Outdoor Region una realtà molto attiva sui temi della tutela del territorio con la creazione di iniziative ecosostenibili – ha affermato Nicolas Meletiou, Managing Director esosport. Siamo felici che abbiamo scelto di aderire al nostro progetto, è un prezioso contributo al processo di economia circolare che, dal 2009, portiamo avanti nel mondo dello sport con la raccolta e l’avvio al riciclo di materiale a fine vita.”

Nato nel 2009, il brand esosport promuove la sostenibilità ambientale in ambito sportivo.

Con una rete di oltre 300 punti distribuiti in tutta Italia, esosport raccoglie scarpe sportive, camere d’aria e copertoni di biciclette, palline da tennis e padel giunti al termine del loro ciclo di vita.

Ciò che potrebbe sembrare semplicemente un rifiuto destinato alla discarica, con esosport trova nuova vita in una forma diversa, grazie alla trasformazione nell’impianto ESO RECYCLING dedicato anche al riciclo di materiale sportivo. Qui nasce nuova materia prima seconda, sotto forma di granuli colorati, che dà vita a nuovi progetti e iniziative nel segno della sostenibilità ambientale con la realizzazione di pavimentazioni sportive e ludiche.