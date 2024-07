Finale Ligure, Sara Badano nuovo commissario cittadino di Forza Italia

Sara Badano è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia per Finale Ligure. Architetto e titolare di una ditta che si occupa che si occupa di impianti elettrici, condizionamento, videosorveglianza fotovoltaico e domotica, Sara è una figura conosciuta nella politica locale.

È stata consigliere comunale nel 2014 per un mandato, consigliere dell’Unione dei comuni di Finale Ligure e Orco Feglino e nelle scorse elezioni si è candidata nella lista del sindaco eletto Angelo Berlangieri.

“Ringrazio Angelo Vaccarezza e Luigi Pignocca per l’incarico che mi è stato conferito – ha commentato -. Per me è una grande opportunità di crescita personale, e ne sono davvero grata. Forza Italia oggi è un partito in evoluzione che grazie alle persone che entrano a farne parte assorbe nuova linfa, genera idee e progetti”.

“Il mio impegno – ha concluso – sarà quello di incontrarle, coinvolgendole nel cambiamento che vogliamo nella nostra società” conclude.