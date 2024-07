Finale Ligure, Carolina Badano continua a bruciare le tappe: a soli 23 è l’ingegnere “strategico” più giovane d’Italia

Finale Ligure. Già quando aveva solo tredici anni la precocità della sua carriera scolastica faceva presagire che avrebbe avuto un futuro a dir poco brillante. Ora, a distanza di dieci anni esatti, quelle aspettative non sono state disattese e Carolina Badano, studentessa universitaria finalese classe 2001, ha “bruciato” un’altra tappa diventando l’ingegnere strategico più giovane d’Italia.

Una carriera scolastica precoce, si è detto. Sì, perché a soli tredici anni Carolina ha superato da privatista l’esame di licenza media presso la scuola statale “Camillo Sbarbaro” di Borgio Verezzi, svolgendo in soli dodici mesi il secondo e il terzo anno scolastico. In altre parole, ha cominciato il liceo un anno prima rispetto al consueto.

Dopo il diploma al liceo Issel, ecco l’iscrizione alla Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Genova (con indirizzo in Scienze e Tecnologie della Sostenibilità) e poi alla facoltà di Ingegneria Meccanica.

Dopo la laurea triennale ottenuta nel 2022, eccola iscriversi all’International Master Science in Engineering Technology for Strategy and Security (Strategos). Un nome altisonante, specie perché riunisce termini (e concetti) quali la difesa, la sicurezza nazionale. E del resto proprio questo è Strategos: una laurea magistrale internazionale in tecnologie ingegneristiche per la strategia e la sicurezza che prepara i giovani ingegneri a sviluppare tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie a supportare il processo decisionale legato alla sicurezza e alla difesa.

Riassumere un corso di questo genere in poche righe non è facile e certamente fa “perdere” buona parte dei contenuti, delle finalità e, soprattutto, della complessità. Ciò che è importante sottolineare, tuttavia, è che Carolina è stata definita da uno dei suoi professori prima “one of the best students of a class of hundreds over 800 candidates”, cioè una delle migliori di una classe di centinaia di ragazzi selezionati tra 800 candidati, e poi “a very top student”, quindi una delle più brillanti. Anche per questo è stata poi coinvolta in un team internazionale incaricato di sviluppare soluzioni strategiche innovative e in un team di ricerca e sviluppo di progetti europei in ambito di difesa e sicurezza.

Un’esperienza, quella di Carolina, che le ha consentito di trovare lavoro presso un’azienda (con sede a Genova) che offre consulenza ingegneristica e supporto a clienti che devono affrontare nuove sfide aziendali e tecnologiche in quattro settori industriali principali, tra i quali proprio difesa e sicurezza.

E per non farci mancare niente, Carolina sta anche seguendo un master di primo livello in Criminologia informatica e Cyber Security alla cittadella universitaria di Poggiadoro.

Capacità, determinazione e dedizione coronate, giovedì scorso, con la laurea magistrale in “ingegneria strategica” ottenuta con il punteggio di 110 e lode su 110 e il diritto di pubblicazione della tesi. Un traguardo raggiunto a soli 23 anni, età che ha fatto di lei la più giovane “ingegnere strategico” in Italia.