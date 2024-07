Fidapa Albenga, premio “Eccellenza Donna 2024” alla soprano Mariella Devia

La presidente FIDAPA sezione di Albenga, Valentina Perna, affiancata dalla vicepresidente Paola Allaria, nella cornice del giardino della clinica San Michele, ha consegnato alla soprano imperiese Mariella Devia il prestigioso riconoscimento “Eccellenza Donna Fidapa 2024”.

Alla presenza di autorità civili e associative della realtà territoriale hanno aperto la serata i saluti della presidente di Fidapa Albenga Valentina Perna, seguita da quelli del vicesindaco di Albenga Silvia Pelosi e delle autorità della autorità FIDAPA, Stefania Chinellato segretaria Distretto Nord Ovest, Antonella Tosi coordinatrice Revisori dei conti nazionale e Silvia Calzolaro vice presidente fondazione FIDAPA.

L’intervista alla nota soprano è stata un elegante chiacchierata in cui la nota scrittrice imperiese Raffaella Ranise ha saputo con toni garbati far conoscere al numeroso pubblico la professionista del bel canto e alcuni momenti della sua vita familiare

Mariella Devia la cui carriera è passata dai vari palcoscenici italiani e internazionali, con esordi significativi al Metropolitan Opera House di New York nel 1979 e alla Royal Opera House di Londra nel 1988, nel 2016 ha vinto gli International Opera Awards come interprete femminile, e nel 2018 è stata insignita del premio “Una vita per la musica” al Teatro La Fenice di Venezia. Nel 2024 Premio Eccellenza Donna FIDAPA sezione di Albenga.

Si ringrazia la clinica San Michele per l’ospitalità e il rinfresco offerto durante l’evento, e il comune di Albenga per il patrocinio, che ha reso possibile l’organizzazione di questa importante manifestazione. Il momento conviviale è stato allietato da chitarra e voce del Duo Velvet Notes che hanno suonato brani del repertorio jazz e R&B.

In un mondo che spesso sottovaluta il contributo delle donne, il premio Eccellenza Donna di FIDAPA rappresenta un faro di speranza e ispirazione. Celebrando il talento e la leadership femminile, FIDAPA non solo onora le donne che hanno già raggiunto l’eccellenza, ma apre anche la strada a future generazioni di donne leader. L’associazione, con il suo impegno nel promuovere le donne e le loro reti professionali, dimostra che il futuro è nelle mani di professioniste capaci, determinate e pronte a fare la differenza.