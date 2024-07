FestivalContrario, a Castelvecchio l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Peppe Voltarelli per l’omaggio a Modugno

Castelvecchio di Rocca Barbena. La settimana del FestivalContrario chiude domenica 28 luglio nel segno della musica. Alle 21 piazza della Torre accoglierà l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal maestro Giancarlo Di Lorenzo e la voce di Peppe Voltarelli per una serata speciale, una dedica a Domenico Modugno. “Volare (Nel Blu Dipinto di Blu) è una prodizione originale che, in occasione del trentennale della scomparsa di Modugno, la Fondazione Orchestra Sinfonica presenta per omaggiare il grande cantautore italiano, facendone riscoprire l’attualità.

Tredici tra i più famosi brani (tra cui “Amara terra mia”, “Tu si na cosa grande”, “Vecchio frac”, “La donna riccia”, “Dio come ti amo” e naturalmente “Nel blu dipinto di blu” ma anche “Cantare”, omaggio di Voltarelli) sono interpretati dal cantautore e vincitore di tre Targhe Tenco, artista capace di instaurare con il pubblico un immediato legame e abituato a esibirsi negli Stati Uniti, Argentina, Messico. Così Voltarelli: “Modugno è diventato un’icona dell’italianità del mondo. Per lui la musica era condivisione. Quando sono all’estero basta cantare un brano di Modugno e si crea subito empatia con la platea. Ammiro come sia riuscito a raccontare un’Italia che rinasceva – quella degli anni ‘60 – senza dimenticare le sue radici, il mare, le leggende popolari, i dialetti. Per me è il cantastorie del mediterraneo… Mi affascina la semplicità, l’immediatezza con la quale arrivava al pubblico anche solo con voce e chitarra”

Il concerto giunge al FestivAlContrario dopo una tournée italiana iniziata proprio da Polignano a Mare, città natale di Modugno.

Gli appuntamenti di FestivalContrario 2024 proseguono ricchissimi fino al 20 agosto con un programma “stellare”, con tanti momenti di incontro, suggestione, arte e riflessione che avranno il loro denominatore comune nel rapporto tra uomo e cosmo, grazie alla presenza di tanti ospiti noti. Tra questi Piergiorgio Odifreddi, Fabrizio Bosso e J. Oliver Mazzariello, l’astrofisico Giovanni Covone, Anaïs Drago e tanti altri.

Il calendario completo del FestivalContrario e le informazioni su biglietti e prenotazioni sono su www.festivalcontrario.com/

FestivalContrario 2024 è un progetto di Associazione Musicaround ETS in partenariato con i comuni di Castelvecchio di Rocca Barbena e Zuccarello, la Pro Loco Erli Val Neva, l’Associazione Antiche Vie Del Sale e la Fondazione Oddi. Il Festival si svolge con il patrocinio di Rai Liguria, e media partner Il Secolo XIX.