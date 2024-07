Festival teatrale Verezzi, il premio Fondazione De Mari a Valentina Olla

Borgio Verezzi. Il premio intitolato dal 2018 alla Fondazione Agostino De Mari, a riconoscimento dei tanti anni di attenzione e sostegno attivo che la Fondazione ha voluto donare al Festival – sarà consegnato la sera del 19 luglio a Valentina Olla, come miglior attrice non protagonista del 57° Festival di Borgio Verezzi, per la sua magistrale interpretazione nello spettacolo “Stanlio & Ollio. Amici fino all’ultima risata” di Sabrina, Pellegrino e Claudio Insegno.

“Il Festival Teatrale di Borgio Verezzi non ha bisogno di presentazioni – dichiara il presidente della Fondazione A. De Mari, Luciano Pasquale – È una delle eccellenze artistiche più significative del nostro territorio, un fiore all’occhiello dell’offerta culturale savonese che travalica i confini provinciali e porta un luogo magico come la piazzetta di Verezzi agli onori nazionali e internazionali”.

“Per la Fondazione De Mari essere al fianco di questa realtà è un privilegio”.

“Quest’anno il premio viene assegnato ad un’attrice che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua poliedricità, interpretando tutte le mogli di Stan Laurel nel debutto dello spettacolo in occasione della scorsa edizione del Festival. Una performance di grande effetto che siamo onorati di poter celebrare con questo riconoscimento” conclude il presidente Pasquale.