Festa di leva all’insegna della solidarietà a Loano: i “ragazzi del ’74” raccolto quasi 1.500 euro per la comunità-alloggio di Ceriale

Loano. Una festa di leva all’insegna dei ricordi, del piacere di ritrovarsi e anche della solidarietà. E’ quella che si è tenuta lo scorso 21 giugno a Loano, quando “i ragazzi del ’74” si sono ritrovati al Bfly di Loano per rivedere i loro coetanei e, magari, conoscerne qualcuno di nuovo.

La festa, come detto, ha avuto anche uno scopo benefico. Durante la serata, infatti, sono stati raccolti fondi a favore della comunità alloggio delle Suore del Santissimo Natale di Ceriale, che accoglie ragazzi (minori e non) e consente loro di seguire percorsi educativi personalizzati in un ambiente famigliare, accogliente e protetto.

Ieri mattina una delegazione dei “ragazzi del ’74” ha consegnato la somma raccolta, pari a 1.465 euro.

“Sicuramente abbiamo regalato un sorriso ai bambini e ragazzi, ma anche a noi tutti per il gesto di umanità”, dicono gli organizzatori della festa.