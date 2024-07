Festa della solidarietà a Pallare, musica con Cristicchi e Tazenda, ma anche cultura e risate: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Festa della Solidarietà dell’Avis a Pallare dove si potranno gustare anche i lisotti, Vari Gotti & Fritti torna nel porto di Finale Ligure, ma anche musica con Simone Cristicchi a Laigueglia e i Tazenda a Castelvecchio di Rocca Barbena. Non mancheranno neppure le risate con Valentina Persia a Ceriale, oltre a tanti altri appuntamenti golosi, di cultura e musicali.

Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere sabato e domenica.

FESTA DELLA SOLIDARIETA’ A PALLARE

Fino al 21 luglio a Pallare appuntamento con la 24esima Festa della Solidarietà organizzata da Avis col supporto del Comune di Pallare. Tutte le sere, dalle 19 apriranno gli stands gastronomici con gli speciali menù dell’Avis e i Lisotti. Per tutta la durata dell’evento sarà aperta la XIII edizione dell’Esposizione Mercato di Pallare. Inoltre, tutte le sere, sarà aperto il Luna Park e ci sarà l’esposizione top car auto sportive e super sportive (con ingresso gratuito).

Per gli amanti della musica e del ballo ci saranno concerti e intrattenimento musicale: Sabato 20 Saturni – Jerry Cariello’s Big Band; Domenica 21 pranzo 30° Raduno motociclistico con gli amici di Punto Moto e Pierino Oneman Band, Serata con Luca Panama.

VARI GOTTI & FRITTI A FINALE

Venerdì 19 e Sabato 20 luglio ritorna dalle ore 18, Vari Gotti&Fritti al Porto di Finale Ligure, il primo dei tre appuntamenti che animeranno il Porto, la Marina di Capo San Donato, in questa stagione estiva con le prelibatezze proposte dalle Associazioni locali e dai produttori di vino e birra del territorio. Tra le proposte: pesci fritti, panini e coni alle acciughe, focaccini del finale dolci e salati con lardo o nutella, primi piatti, formaggi e panissa, gelato artigianale, vini del territorio, birre artigianali e diverse sfiziosità per aperitivi sfiziosi.

La location dell’evento è unica, il pubblico potrà usufruire gratuitamente del parcheggio interno al Porto (fino ad esaurimento posti) dove troveranno ad attenderli i volontari dell’Associazione Carabinieri in Congedo di Finale Ligure ed avere la possibilità di passare una serata direttamente sul mare sorseggiando un buon bicchiere di vino locale e degustando un piatto della tradizione.

MUSICA A LAIGUEGLIA CON DOLCENERA E CRISTICCHI

Saranno due artisti di fama internazionale, Dolcenera e Simone Cristicchi, ad illuminare la nuova edizione di “Queste piazze davanti al mare” a Laigueglia, l’evento musicale diretto da Massimo Schiavon. La manifestazione che vanta la prestigiosa produzione artistica del Club Tenco è in programma il 19 e 20 luglio sulla Terrazza Giuliano, alle ore 21.15 (ingresso libero fino ad esaurimento capienza). La prima artista ad esibirsi sarà il 19 luglio Dolcenera. Cantante salentina è diventata famosa dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2003 conquistando il podio nella categoria “Nuove proposte” con il brano “Siamo tutti là fuori”. Il 20 luglio poi sarà la volta di Simone Cristicchi, artista romano diventato noto nel 2005 con l’ironico tormentone “Vorrei cantare come Biagio” e nel 2007 quando trionfò al Festival di Sanremo con il brano “Ti regalerò una rosa”.

A RIALTO LA SAGRA DELLE VERDURE RIPIENE

Sabato 20 luglio, dalle 19, in località Chiesa a Rialto va in scena la seconda edizione della Sagra delle Verdure Ripiene organizzata dall’Asd Polisportiva Rialtese. Si potranno degustare zucchine, melanzane e cipolle ripiene, ma anche ravioli, salsiccia, focaccini e tanto altro.

La serata sarà animata dalla musica con Luca e Daniele e l’esibizione della Asd Scuola di Ballo Anna Chiola.

I TAZENDA A CASTELVECCHIO

Sarà un esordio nel segno delle grandi emozioni: sabato 20 luglio alle 21 in piazza della Torre a Castelvecchio di Rocca Barbena si alza il sipario sulla quarta edizione di FestivalContrario con il concerto dei Tazenda, per la prima volta in Liguria. Sarà lo storico gruppo a inaugurare l’edizione 2024 del Festival multidisciplinare che quest’anno coinvolge la Val Neva, e le Valli Pennavaire e Tanaro con un programma il cui filo conduttore è quello della meraviglia del cosmo.

I Tazenda saranno al FestivAlContrario con il loro progetto in Trio: «tre microfoni, due chitarre acustiche e un pianoforte. Questa è la formula che ci avvicina di più alla gente» dicono. Ed è la formula che più si addice a un festival costruito intorno a un borgo dell’entroterra savonese che in estate si anima di arti e cultura. Sul palco gli storici fondatori del gruppo Gigi Camedda al piano e Gino Marielli assieme al nuovo frontman Nicola Nite alle chitarre, ad accompagnare le loro tre voci. Una formula teatrale che si fa forte del contatto diretto con il pubblico per una circolazione di energia e musica di grande potenza. «Quando siamo ispirati, si vola, ci si commuove, si apre il cuore e si canta. È sempre una celebrazione collettiva della sardità, anche per i non sardi», parola dei Tazenda.

A CERIALE SI RIDE CON VALENTINA PERSIA

Anche nell’estate 2024 a Ceriale torna “Rotonda sul mare”, una serie di show musicali e comici che faranno divertire la cittadina ligure che si affaccia sul mare. A luglio e agosto Piazza della Vittoria sarà illuminata da artisti di prim’ordine. Nell’ambito della seguitissima rassegna organizzata col supporto di Hpi Event, il 20 luglio appuntamento con alle 21 con Omaggio a Baglioni e alle 22.30 con Valentina Persia e lo spettacolo “Ma che te ridi?!”. Biglietti su Ticketone.

Prevendita autorizzata anche alla Tabaccheri a n°1 Dellavalle di via Indipendenza 3 a Ceriale. Parte dell’incasso degli eventi a pagamento sarà devoluta all’ospedale Gaslini di Genova.

Informazioni al numero 347 7987728.

MUSCOLATA D’ESTATE A LOANO

Venerdì 19 e sabato 20 luglio nei pressi della Casetta dei Lavoratori del Mare sul lungomare di Loano torna la tradizionale “Muscolata d’estate” organizzata dalla Confraternita di Nostra Signora del Rosario (Cappe Turchine) con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. A partire dalle 19 nel padellone d’acciaio di due metri di diametro saranno cucinati tra i nove e i dodici quintali di muscoli.

La ricetta è quella tradizionale ligure ed in particolare quella dei pescatori loanesi. I muscoli saranno insaporiti da pomodorini locali, aglio, prezzemolo, olio extravergine e vino bianco locale.

A PAROLE UBIKATE IN MARE ARRIVA MASSIMO POLIDORO

Domenica 21 luglio Albissola Marina:

MASSIMO POLIDORO

La meraviglia del tutto.

Conversazioni con Massimo Polidoro

(Mondadori)

“Questo è probabilmente l’ultimo libro che scrivo. Adesso vorrei dire anch’io quello che penso, le domande che mi pongo, le cose che ho compreso…” Da tempo Piero Angela lavorava a queste pagine, frutto di un confronto con il suo storico collaboratore Massimo Polidoro (scrittore, giornalista, docente universitario, autore di “SuperQuark”).

Una conversazione sui massimi sistemi: l’universo, la natura, l’uomo. Una lezione di vita che accompagna il lettore in un viaggio alle origini dell’uomo, questo “pezzetto di universo che ha acquisito la capacità di voltarsi indietro e di ricostruire la propria storia straordinaria”. La grande capacità narrativa di Angela cattura la curiosità del lettore e lo trascina nell’affascinante avventura della conoscenza. Questo libro non sarebbe stato possibile senza Polidoro, l’allievo che nel corso di trent’anni ha “interrogato” il maestro stimolandolo con le sue domande. Che sono poi le stesse che tutti noi ci facciamo.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra Ligure che per la prima volta ospita nella sua splendida location una sagra vera e propria, la SAGRA DEL PESCE, in programma sabato 20 luglio, con inizio alle ore 19.00.

Nel menù, oltre alle specialità liguri del pesce e del pescato locale, anche birra artigianale.

E SABATO 20 LUGLIO alle ore 17.00 torna VITA IN FATTORIA, alle ore 18.00 BATTESIMO DELLA SELLA, due format esperienziali dell’offerta di AsinOlla, sempre in compagnia del nostro staff…

DOMENICA 21 LUGLIO alle ore 10.00 nuovo appuntamento con la COLAZIONE DEGLI ASINELLI, mentre alle ore 11.00 spazio ancora al BATTESIMO DELLA SELLA.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

