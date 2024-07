Ferie e malattia, chiusura forzata per l’ufficio anagrafe di Albenga. Il Comune: “Da domani aperto regolarmente”

Albenga. “Un mix di ferie e malattia” hanno privato in modo imprevisto Albenga e i suoi cittadini dell’ufficio Anagrafe per un paio di giorni.

Ieri (primo luglio) e oggi (2 luglio), infatti, serranda chiusa con un cartello che recita “Ufficio anagrafe chiuso per assenza di personale”.

Sono 6 attualmente i dipendenti in forza al fondamentale ufficio ingauno, di cui 3 designati agli sportelli, ma un numero di assenze troppo alto ha sancito la chiusura imposta per due giorni ma, si specifica, solo per alcune funzioni.

Dal Comune garantiscono però che “la problematica è in via di risoluzione” e che “da domani (3 luglio) l’ufficio anagrafe sarà nuovamente e regolarmente aperto”.