Felice Tufano al Torino: sarà l’allenatore della formazione Primavera

Una nuova avventura per mister Felice Tufano. L’allenatore, partito dai colori del Savona, è stato annunciato dal Torino che lo ha scelto come allenatore della formazione Primavera.

Una categoria in cui ha disputato stagioni di livello con la Sampdoria, club a cui ha legato il suo nome per molti anni. Nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile della Feralpisalò.

Il comunicato del club

Dopo la rescissione consensuale del contratto con Giuseppe Scurto, che la Società saluta e ringrazia per il lavoro svolto in questi due anni in granata, il Torino Football Club è lieto di comunicare che Felice Tufano è il nuovo allenatore della Primavera.

Tufano è nato il 6 dicembre 1963 a Brescia. Ex calciatore professionista, ha vestito tra le altre le maglie di Vigor Lamezia, Brindisi, Campobasso e Brescia. Intrapresa la carriera di allenatore, dopo alcune stagioni da tecnico di prime squadre, si è specializzato nella guida di formazioni giovanili lavorando in vivai del nostro calcio: vanta una grande esperienza nel campionato Primavera avendo maturato più di 200 panchine in questa categoria, raggiungendo anche apprezzabili risultati come il primo posto con la Sampdoria nella regular season 2020-’21 e il conseguimento dei playoff nella stagione successiva. Oltre all’organizzazione di gioco della squadra, Tufano da sempre pone anche molta attenzione alla crescita individuale del calciatore. Lo scorso anno è stato coordinatore tecnico del Settore Giovanile della Feralpisalò.

La stagione 2024-’25 della Primavera granata inizierà con il ritiro dell’8 luglio a Torino.