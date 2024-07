Fabio Fazio diventa socio della Croce Verde di Albisola

Albisola Superiore. Da questa mattina la Croce Verde di Albisola conta un socio in più, e anche popolare. Si tratta del noto conduttore televisivo Fabio Fazio.

Sono molto contenti i militi della pubblica assistenza di via dei Conradi. “La notizia è molto fresca perché proprio da questa mattina Fabio Fazio è nostro socio. Questo ci rende davvero molto felici e orgogliosi“, spiegano dalla sede a IVG.

“Per noi è molto importante avere Fabio come socio”, concludono. E proprio Fazio, da qualche tempo, ha scelto Albisola come sua residenza.