Ex ospedale, “ferita aperta per Albenga”. Lettera del sindaco ai curatori fallimentari: “Incontriamoci”

Albenga. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis scrive una lettera ai due curatori fallimentari Alberto Marchese e Maurizio Ferro e al liquidatore Silvio Auxilia chiedendo un incontro per discutere della situazione dell’ex ospedale, situato proprio alle porte del centro storico ingauno, e del suo futuro.

Spiega il primo cittadino: “Le procedure inerenti il fallimento della proprietà dell’ex ospedale stanno andando avanti, e mi risulta che si stiano stabilendo le condizioni per procedere, a breve, alla vendita all’asta“.

“Ho chiesto pertanto un incontro con i curatori per sottolineare l’importanza che può avere la risoluzione di questa vicenda per la nostra città. Sebbene si tratti di un fallimento, quindi di una vicenda che riguarda privati, ritengo infatti che vi sia un forte interesse pubblico“.

“L’immobile versa in stato di abbandono dal 2008 e rappresenta una ferita aperta per la nostra città. Da parte dell’amministrazione c’è un’ampia disponibilità al dialogo con tutte le parti che saranno coinvolte per favorire la risoluzione del problema”, conclude il sindaco.