Liguria. L’anticiclone africano stabilmente posizionato sul Mar Mediterraneo porta con sé condizioni ampiamente soleggiate sull’Europa meridionale e temperature diffusamente sopra la media del periodo, caldo anche in Liguria con sole e poche nubi da ponente a levante.

Un’estate da manuale che, tuttavia, si è mantenuta finora sopportabilissima grazie ai bassi livelli di umidità. Purtroppo una condizione che dovremo rimpiangere molto presto, specialmente nel prossimo fine settimana.

I previsori del centro meteo Limet parlano di “profondo rosso” per raccontare le temperature massime della giornata di ieri, che hanno visto valori anche oltre i +35°C nello spezzino e bacino del Magra, tra le zone più sollecitate dal riscaldamento diurno nella stagione estiva in Liguria; degni di nota, tuttavia, anche i +26.3°C di Rocca d’Aveto (GE), a 1255m slm, e i +18.3°C al Rifugio La Terza (IM), situato a ben 2065m slm.

“A fronte di una scaldata degna di nota i tassi di umidità – spiega il previsore Luca Miscioscia – si sono tenuti mediamente più bassi, il che ha contribuito a innalzare ulteriormente le termiche: nei prossimi giorni, invece, è previsto un aumento dell’umidità nei bassi strati, portando ad una lieve flessione delle temperature a fronte, tuttavia, di un maggiore disagio fisiologico dovuto al mix calore-umidità“.

Il caldo in Liguria resta comunque su livelli non emergenziali nei prossimi giorni. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute indica giornate da bollino verde quelle di oggi, martedì 16 luglio, e di domani, mercoledì 17 luglio.

Notte tropicale ma non ovunque: ecco dove “si dorme meglio”

Nella notte temperature minime sulla regione che si sono mantenute tra +8.9°C e +23.6°C, con valori da notte tropicale (oltre i 20°C) su praticamente tutto il lato costiero ligure; sempre sugli scudi la Val d’Aveto per quanto riguarda le minime, con temperature che grazie a fenomeni di inversione termica risultano essere tra le più basse in rete.

“Nella giornata odierna aumento generale delle nubi, con cieli da poco nuvolosi a nuvolosi sul settore centro-occidentale della regione, in particolare nel pomeriggio, a causa di un flusso umido nei bassi strati; maggiormente soleggiato sul levante con termiche stazionarie o in lieve calo ma, come anticipato, in un contesto più umido”, spiegano ancora da Limet.