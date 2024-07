Elite Water Polo e Synchro, tutto esaurito per il Camp di Matteo Aicardi a Loano

Loano. Allenamenti e divertimento andranno di pari passo all’Elite Water Polo e Synchro Camp che, giunto all’ottava edizione, permetterà di vivere un’esperienza formativa, sia in acqua che fuori, trascorrendo una settimana a stretto contatto con campioni e professionisti dello sport.

L’evento, che ha nel suo principale promotore Matteo Aicardi, due volte campione del mondo e tre volte partecipante alle Olimpiadi con due medaglie vinte, registra già il tutto esaurito. Alla luce della perfetta e coinvolgente organizzazione degli anni passati, le famiglie di oltre 300 giovani hanno scelto di aderire a questa opportunità di crescita per chi pratica pallanuoto; in due settimane ci sarà spazio anche per il nuoto artistico.

Le finalità principali dell’Elite Camp sono di divulgare i valori olimpici quali fair play, partecipazione, amicizia, lealtà, solidarietà, impegno, rispetto, coraggio, miglioramento di sé, pace, uguaglianza e internazionalismo; la formazione dei ragazzi fuori dalla piscina con lezioni fatte da professionisti del mondo dello sport come nutrizione, psicologia, scienza del respiro e dell’allenamento.

L’Elite Water Polo e Synchro Camp unisce scienza e campioni con l’intento di far vivere ai ragazzi un’esperienza formativa a 360 gradi. Lo staff è tra i più titolati al mondo.

Per la pallanuoto, oltre che da Matteo Aicardi, i giovani saranno seguiti da Pietro Figlioli (cinque volte olimpico, con un argento e un bronzo, e bicampione del mondo, recordman con sette Champions League), da Niccolò Figari (atletica olimpico e bicampione del mondo) e da Tommaso Negri (campione del mondo e vincitore di tre Champions League). In pratica, un coach per ogni ruolo. Lavoreranno insieme a Willians Morales nel ruolo di preparatore atletico, che vanta esperienza a livello olimpico per nuoto e pallanuoto.

Per quanto il nuoto artistico, le lezioni saranno tenute dalle campionesse, con partecipazioni alle Olimpiadi, Costanza Di Camillo, medaglia d’argento mondiale, ed Elisa Bozzo, plurimedagliata europea.

Il camp avrà inizio domenica 7 luglio e proseguirà, per quattro settimane, sino al 3 agosto. i ragazzi si alleneranno due volte al giorno tra la piscina di Loano e il campo presso Marina Beach, lo stabilimento balneare della Marina di Loano, ed avranno momenti di svago con un gita pomeridiana al celebre parco acquatico le Caravelle di Ceriale. Sarà aperto ai nati tra il 2004 ed il 2011 compresi.

“Loano, in questi anni, con la voglia e l’entusiasmo del nuovo consiglio direttivo della Doria Nuoto Loano e del suo presidente Massimiliano Gattuso ha riportato eventi di caratura nazionale ed internazionale che danno lustro a questa meravigliosa località della riviera ligure – spiegano i promotori dell’iniziativa -. Gli atleti provenienti da Brasile, Stati Uniti, Romania, Georgia, Grecia, Canada, Repubblica Ceca, Svizzera, Francia e Regno Unito potranno vivere una settimana di sport insieme ai loro campioni ed assaporare le bellezze del nostro territorio”.