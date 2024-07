Savona. Un ulteriore presidio, questa volta mobile, per garantire sicurezza a cittadini e turisti, in particolare in estate. Si tratta della stazione mobile, completamente elettrica, già utilizzata con successo in altre parti d’Italia, ed ora in dotazione anche ai carabinieri di Savona.

Di cosa si tratta? In poche parole, di un vero e proprio “ufficio in movimento” e rappresenta “un efficace strumento per esaltare la flessibilità del dispositivo di controllo del territorio, soprattutto nelle aree urbane più importanti o sensibili, garantendo la sicurezza pubblica, costante aderenza all’attività di prevenzione e repressione degli illeciti e vicinanza alla popolazione”.

Ma le stazioni mobili possono essere impiegate anche in caso di pubbliche emergenze, per rispondere con la massima tempestività alle esigenze istituzionali, garantendo efficace raccordo infoperativo per il coordinamento delle attività.

Ieri sera (5 luglio), come si evince dalle foto, è stata impiegata a Savona, ma il suo utilizzo non si limita al capoluogo di provincia: nel corso della stagione estiva sarà utilizzata in particolare nei centri nevralgici della movida e nei luoghi più sensibili dell’intero territorio provinciale.