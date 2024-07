Eccellenza, il Celle Varazze rende nota l’intera rosa a disposizione di mister Valmati

Il Celle Varazze ha reso noto l’intero elenco di giocatori convocati per la preparazione. Il 5 agosto all’Olmo-Ferro la squadra agli ordini di mister Enrico Valmati inizierà a lavorare in vista del campionato di Eccellenza. Una neopromossa anomala, visto il mercato fatto, per cui l’obiettivo versosimile dovrebbe essere la qualificazione ai playoff.

Portieri: Mitu Radu, Filippo Tredici 2005, Luca Borriello 2007. Difensori: Gabriele Balleri, Radu Gallo 2005, Silvio Romanelli 2005, Simone Dagnino 2005, Simone Guida, Gabriele Padovan, Simone Bottino, Alessandro Damonte, Michele Schirru.

Centrocampisti: Jacopo Saracco 05, Francesco Bonanni 05, Federico Calcagno 05, Matteo Preti, Mateo Carro Gainza, Gianluca Gnecchi, Fabio Panepinto, Cristian Canovi, Alessandro Durante. Attaccanti: Michael Ventre, Manuele Macagno, Sedki Akkari, Marco Righetti, Matteo Battaglia, Lorenzo Anselmo William Monte 06.

Lo staff: Fabio Molinari (Vice), Andrea Cossu (preparatore atletico), Andrea Arcini (match analyst), Vittorio Urtis (collaboratore e responsabile organizzativo), Claudio Corace (collaboratore), Andrea Traverso (team manager)