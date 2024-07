Eccellenza, altro colpo under per il Pietra Ligure: tesserato Lorenzo Borlotti

Pietra Ligure. Un altro acquisto di prospettiva per rinfoltire la propria linea verde.

Pochi minuti fa attraverso i propri profili social il Pietra Ligure ha reso noto di aver tesserato Lorenzo Borlotti, difensore classe 2006 scuola Sampdoria il quale ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Vado.

Di seguito ecco il comunicato diramato dal club biancoceleste: “L’A.S.D. Pietra Ligure 1956, in vista della stagione sportiva 2024/2025, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive del giocatore Lorenzo Borlotti, difensore classe 2006 in arrivo dall’U.C. Sampdoria dopo l’esperienza nella scorsa stagione con il Vado F.C. A Lorenzo la società augura un futuro ricco di soddisfazioni in maglia biancoceleste”.