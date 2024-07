Liguria. E’ morto a 71 anni, dopo una lunga malattia, l’ex consigliere regionale della Lega, Giovanni De Paoli. A dare la notizia, la famiglia, con un post sui social.

“Questa notte papà ci ha lasciato dopo aver combattuto fino all’ultimo con tutte le sue forze per restare con noi, dimostrandoci per l’ennesima volta quanta energia e voglia di vivere avesse. Sarai sempre nei nostri cuori e ti renderemo orgoglioso”. Con queste parole “Vale, Luigi e Paola”, i familiari hanno comunicato la scomparsa.

L’ex consigliere regionale della Lega, molto attivo nell’ambito politico e sociale del territorio del levante, era balzato agli onori della cronaca per una vicenda mediatica non onorevole, finito nella bufera per la frase “Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno”. Per quella frase omofoba venne processato ma poi assolto.

Originario di Valletti, Varese Ligure. viveva a Lavagna con la moglie Paola e i figli. Di estrazione democristiana, aveva svolto attività amministrativa per 35 anni in Comune a Varese Ligure, sia in maggioranza che all’opposizione. Nel 2015 viene candidato ed eletto alle regionali con la Lega Nord, poi confluì nel gruppo Misto, ma precedentemente militò in Forza Italia.

I funerali si svolgeranno mercoledì 24 luglio, alle 16.00, nella chiesa di Sant’Anna di Valletti (Varese Ligure). Il rosario si terrà domani, martedì 23 luglio, alle 19 alla Madonna del Carmine, a Lavagna.

Tra i messaggi di cordoglio anche quelli dell’attuale minoranza in Regione: “Come Gruppo M5S Liguria, sono vicino alla famiglia dell’ex consigliere Giancarlo De Paoli, con il quale ho condiviso la X legislatura in Regione Liguria. Pur trovandoci politicamente su fronti opposti con visioni a volte profondamente diverse, resta il ricordo di un uomo legato alla sua terra e attento ai problemi del suo territorio” dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.