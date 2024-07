Doria Nuoto Loano protagonista con tre atleti al campionato italiano mezzofondo

Piombino. Domenica 30 giugno, nella bellissima piscina naturale di Piombino, sono scesi in acqua tre atleti della Doria Nuoto Loano per nuotare la 2,5 chilometri del campionato italiano mezzofondo. Una prova che ha portato grande soddisfazione per tutti e tre.

Chiara Guarisco si posiziona 13ª della sua categoria juniores e 46ª assoluta.

Alessandro Cominato si classifica anch’egli 13° della categoria Juniores e 34° assoluto; Pietro Zangrandi entra nella top 10 della categoria ragazzi arrivando in 7ª posizione e 48° assoluto.

Una mattinata che porta risultati di livello nazionale per il nuoto di fondo. La stagione in acque libere non è finita, perché vedrà Alessandro Cominato e Pietro Zangrandi, insieme alla loro allenatrice Anna Siccardi, rappresentare il Team Liguria durante lo svolgimento del Trofeo delle Regioni, il 2 e 3 luglio, sempre a Piombino.

Gare che prevedevano la 5 km, dove Zangrandi chiude in 10ª posizione della categoria Ragazzi e Cominato al 14° posto nella categoria Juniores.

Per concludere l’esperienza della Rappresentativa entrambi gli atleti partecipano alla staffetta della relativa categoria, dove Cominato parte in terza frazione ricevendo il cambio in 12ª posizione e dandolo all’ultima frazionista in testa al gruppo al terzo tocco, vedendo così la staffetta 4×1250 Juniores chiudere e in 8ª posizione. Pietro Zangrandi, ultimo frazionista della composizione Ragazzi, prende il cambio circa in 10ª posizione e con la sua accelerata porta il Team Liguria Ragazzi a chiudere in 6ª posizione!

Da sinistra: Alessandro Cominato, Chiara Guarisco, Pietro Zangrandi

Da sinistra: Pietro Zangrandi e Alessandro Cominato