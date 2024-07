Doppietta Albenga Runners al traguardo della Mezz’ora all’alba

Laigueglia. Sabato scorso, di buon mattino, oltre 500 volenterosi si sono presentati al via della manifestazione ludico motoria a scopo benefico Mezz’ora all’alba, organizzata dal gruppo dell’ASD Qui Laigueglia in collaborazione con il Comune di Laigueglia. Il ricavato dell’evento è stato devoluto all’associazione albenganese Bastapoco Odv, organizzazione di volontariato che offre un supporto concreto alle persone in stato avanzato di malattia e ai loro famigliari.

Il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi ha dato il via alla corsa alle ore 5,30. Nonostante una giornata non ideale per correre, considerate le alte temperature e l’umidità alle stelle, la partecipazione è stata comunque elevatissima: i tanti presenti hanno potuto correre lungo un percorso molto suggestivo, seppur ad andature diverse ma con lo stesso impegno e la grande voglia di esserci.

Il tragitto prevedeva un’andata e ritorno da Laigueglia a Alassio per un totale di circa 9 chilometri.

Alla fine della fatica sono stati premiati i primi arrivati. Nella classifica femminile a prevalere è stata Enrica Meneghetti mentre in quella maschile è salito sul primo gradino del podio Nicola Piccardo, entrambi della società podistica Albenga Runners che ha anche conquistato il premio come gruppo più numeroso.

Questo è il messaggio del presidente della società podistica ingauna Fattor Fabrizio: “Sono molto felice per le vittorie conquistate dai nostri atleti ma è tutta la squadra che oggi ha vinto per aver dato il proprio contributo ad una causa che ci sta molto a cuore”.

La premiazione