Docce e bagni chiusi e scarsa pulizia nella spiaggia libera di Sant’Anna. Casella attacca, il Comune: “Da domani tutto funzionante”

Alassio. “Docce e bagni chiusi e scarsa pulizia”. È questa la denuncia di numerosi cittadini e turisti, che si sono rivolti anche direttamente alla redazione di IVG e di cui ha voluto farsi portavoce il consigliere di minoranza Jan Casella. E il Comune ha già risposto, garantendo “una risoluzione repentina dei problemi”.

È la situazione che si registra nella spiaggia libera di Sant’Anna, sicuramente una delle più frequentate e apprezzate di Alassio ma dove, ad oggi (5 luglio), sono presenti numerosi disservizi.

Si parte dalle porte dei bagni chiuse fino ad arrivare alle docce non ancora funzionanti, senza la possibilità dunque per cittadini e turisti di rinfrescarsi o “pulirsi” dal sale, e alla scarsa pulizia, tra erbacce e rifiuti abbandonati da incivili.

“La spiaggia di Alassio è un bene prezioso, che andrebbe preservato, valorizzato, mantenuto al meglio in quanto, oltre che al suo inestimabile valore naturale, sul nostro arenile si basa ancora gran parte della nostra economia turistica, – ha spiegato Casella, – Oltre il porto, in direzione Sant’Anna, c’è una spiaggia che ha un suo valore che va oltre il suo ‘peso’ economico (anche se non sono pochi i turisti che la frequentano)”.

“E’ la spiaggia libera probabilmente più amata dagli alassini che, ad ogni ora, col proprio asciugamano si sdraiano a godersi qualche ora di riposo in questo angolo di paradiso, spesso tra un turno di lavoro e un altro. Sarebbe allora il caso che chi ha l’onore di occuparsi della cosa pubblica, provvedesse anche a fare in modo che questo tratto di litorale sia tenuto al meglio. A questo punto della stagione, direi che sarebbe il caso di avere i bagni aperti e le docce funzionanti”, ha concluso.

E il motivo dei disservizi è stato spiegato dal vicesindaco, con delega al Turismo, Angelo Galtieri: “Purtroppo, complice il cambio di gestione, si è generata una situazione di incomprensione tra due soggetti. Nel più classico dei rimpalli, ognuno era convinto che provvedesse l’altro e, così, non ha agito nessuno. Per fortuna i problemi sono stati minimi, complice il maltempo e i pochi bagnanti”.

Ma ora, con l’esplosione del caldo e il primo vero sole estivo, il Comune è subito corso ai ripari: “Bagni e docce sono fondamentali e lo sappiamo bene, – ha proseguito Galtieri. – I bagni, infatti, sono stati già riaperti e sono fruibili nella giornata odierna (5 luglio) e, da domani (6 luglio), saranno aperte anche le docce. Per il weekend alle porte, dunque, la spiaggia di Sant’Anna non presenterà alcun disservizio”.