Dimissioni Toti, nuova era per la Liguria. Dalla data delle elezioni ai possibili candidati: gli scenari

Liguria. Le dimissioni di Giovanni Toti da presidente della Regione, rassegnate dopo ottanta giorni di arresti domiciliari con le accuse di corruzione e finanziamento illecito, aprono in Liguria una nuova fase politica dai contorni ancora incerti. I prossimi tre mesi saranno segnati dalla campagna elettorale e il voto si terrà in autunno, probabilmente a novembre. Nel frattempo i partiti hanno già avviato le grandi manovre per la scelta dei candidati presidenti e la composizione delle liste. E non è escluso che possano esserci sorprese, soprattutto nel centrodestra rimasto orfano del suo governatore.

La data delle elezioni regionali in Liguria

L’ipotesi più probabile è che il Governo intervenga con un decreto-legge per accorpare in una sola data le elezioni in Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna (quest’ultima ha già scelto il 17-18 novembre). In ogni caso il presidente ad interim Alessandro Piana dovrà definire una data nei prossimi giorni, come prevedono le norme, e per questo è già partita un’interlocuzione con la presidente la Corte d’appello. Secondo l’ufficio affari giuridici si applica la legge costituzionale 1/1999 che obbliga a fissare nuove elezioni entro tre mesi dalle dimissioni, mentre un’interpretazione alternativa individua un termine di 60 giorni dalla presa d’atto del Consiglio regionale. Comunque lo Stato può “scavalcare” la Regione con un provvedimento ad hoc.

Nel frattempo la giunta rimarrà in carica per sbrigare l’ordinaria amministrazione ed eventuali emergenze. Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi martedì 30 luglio per l’approvazione del debito fuori bilancio e per le nomine dei vertici di Filse e Liguria Digitale, provvedimenti indifferibili per legge. Dopodiché tutto dovrebbe fermarsi fino all’insediamento della nuova giunta e della nuova assemblea legislativa.

Regionali Liguria 2024, i possibili candidati

I partiti del centrodestra propendono per un candidato civico, un volto nuovo che però abbia una certa esperienza con la politica. Vanno in questo senso le frasi pronunciate nelle ultime ore da Edoardo Rixi (che ha escluso esplicitamente la propria disponibilità) e Carlo Bagnasco, leader regionali di Lega e Forza Italia. Anche Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, aveva negato la possibilità di candidarsi. Nelle scorse settimane erano spuntati i nomi di Alessandro Bonsignore, presidente dell’Ordine dei medici di Genova, e del rettore dell’Università Federico Delfino. Rimarrebbe in piedi, in base ai rumors martellanti di questi giorni, la difficile ipotesi di un candidato vicino a Toti come Ilaria Cavo, Marco Scajola o Giacomo Giampedrone.

Sulla sponda opposta, da tempo si registra la disponibilità di Andrea Orlando, esponente storico del Pd (di scuola Pci) ed ex ministro della Giustizia e del Lavoro. Un profilo d’esperienza che non incontra particolari resistenze tra i progressisti, salvo qualche perplessità nel Movimento 5 Stelle e nell’area più riformista, destinata a rafforzarsi con l’ingresso di Italia Viva nella coalizione. Il segretario ligure dem Davide Natale, in un’intervista a Genova24, ha invitato a non correre, prendendosi tutto il tempo necessario per vagliare eventuali alternative, anche nel mondo civico. Ad oggi il perimetro del campo largo sembra il più vasto possibile (Pd, M5s, Verdi-Sinistra, Azione, Italia Viva, da valutare anche la presenza di Sansa con una propria lista) ma saranno decisivi i confronti delle prossime settimane.

Il futuro della Lista Toti e dei totiani

Una domanda d’obbligo è cosa succederà al movimento politico di Giovanni Toti, partito nel 2015 come “lista civica del presidente” e diventato la prima forza politica della regione col 22,61% dei voti incassato nel 2020. Il gruppo consiliare, poco prima delle dimissioni del governatore, ha tolto le parole Cambiamo e presidente dal nome, qualcuno dice per evitare di raccogliere le firme in vista delle prossime regionali. “La Lista Toti sarà determinante alle elezioni”, recitava un comunicato diffuso due giorni prima della resa firmata da Ameglia. Ma quella dicitura potrebbe essere avvertita come un peso, un pericoloso richiamo alla vicenda giudiziaria (di cui la Lista Toti è protagonista), e per questo la lista arancione – presente tra l’altro in diversi Comuni tra cui Genova – potrebbe semplicemente confluire nella lista che si formerà a supporto del candidato presidente. Oppure presentarsi con le insegne nazionali di Noi Moderati.

Incerto è anche il futuro dei totiani, che avevano già sperimentato una prima emorragia col rumoroso ritorno di Angelo Vaccarezza in Forza Italia facilitato dall’affaire rigassificatore (che tanta tensione ha creato tra Toti e la sua maggioranza anche negli ultimi tempi). Altri potrebbero seguire la sua strada. Voci insistenti parlano di un accordo già raggiunto tra Marco Scajola e Fratelli d’Italia, ma Rosso smentisce. In realtà nessuno ha ancora voglia di affrontare ragionamenti del genere, perché la priorità per tutti è rivedere Giovanni Toti fuori dagli arresti domiciliari.