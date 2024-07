Dimissioni Toti, le reazioni del centrosinistra: “Ora si apre un nuovo capitolo per la Liguria”

Liguria. Questa mattina le dimissioni di Giovanni Toti da presidente della Regione Liguria. La decisione era nell’aria ormai da giorni, ventilata dallo stesso Toti in una lettera già all’indomani dall’ordinanza, durissima, con cui il Riesame aveva negato la revoca dei domiciliari o quantomeno l’attenuazione della misura chiamando in causa la possibilità della reiterazione del reato. Di seguito le reazioni del mondo politico alla notizia.

“Finalmente – il commento del capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi con il collega di Gruppo Paolo Ugolini -. Era dall’8 maggio che chiedevamo il doveroso passo indietro di Giovanni Toti. E come abbiamo sempre detto, la Liguria non poteva rimanere appesa alle sue vicende giudiziarie, per le quali si difenderà nelle sedi opportune. Il nostro è sempre stato un giudizio politico. Oggi si sono concretizzate le sue dimissioni: era l’ora. Dispiace che si sia arrivati a questo epilogo dopo aver tenuto la Regione in ostaggio per 2 mesi e mezzo. Ora si restituisca la parola agli elettori, la cui decisione è e sarà per noi sempre sovrana”.

“Oggi, con le dimissioni di Giovanni Toti, si chiude una lunga e controversa stagione politica per la nostra regione – dichiara il Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale Gianni Pastorino – Toti non è più presidente della Liguria, questo momento rappresenta una svolta cruciale per il futuro del nostro territorio. Desidero innanzitutto ribadire il nostro impegno per una cultura garantista. La giustizia deve seguire il suo corso naturale, e noi rispettiamo profondamente questo principio. Tuttavia, sin dal 7 maggio 2024, giorno in cui Toti è stato sottoposto agli arresti domiciliari, ho chiesto con forza ogni giorno le sue dimissioni. È fondamentale che le donne e gli uomini liguri possano nuovamente esprimersi e scegliere un nuovo governo per la regione”.

“In realtà si sono persi più di due mesi. Toti potrà pure dimostrare alla magistratura la sua innocenza, ma era evidente fin dall’inizio che non si potesse governare una regione, fatta di donne, uomini, povertà, lavoro, ambiente, imprese, disuguaglianza, insomma un corpo vivente, dagli arresti domiciliari. E oggi appaiono ancor più ridicole e incomprensibili le arroganti dimostrazioni di forza dei giorni scorsi delle consigliere e dei consiglieri di centrodestra, primi peraltro ad abbandonate Toti al suo destino. Ora tocca a noi, al centrosinistra, dimostrare di essere una valida alternativa. Abbiamo l’opportunità e la responsabilità di costruire una Liguria diversa, una Liguria che non sia più nelle mani di un centrodestra che ha governato per nove anni. Vogliamo una regione con maggiore equità sociale, una sanità più accessibile e attenta ai bisogni delle persone, una cura e attenzione più decise per l’ambiente, e uno sviluppo economico che crei posti di lavoro dignitosi e condizioni di vita migliori per tutti”.

“Questa è la sfida che accettiamo con entusiasmo e determinazione. Toti oggi se n’è andato, non solo termina una stagione politica, ma anche un periodo in cui il nostro presidente si era trasformato in un doge, allontanandosi dal ruolo politico che dovrebbe rappresentare. È il momento di tornare a governare questa regione con responsabilità e trasparenza. I liguri e le liguri meritano un governo capace, onesto e vicino alle loro esigenze, anche quando le situazioni saranno difficili e complesse. Siamo pronti a raccogliere questa sfida e a lavorare per un futuro migliore, evitando gli errori del passato. Oggi è una giornata importante e positiva per la nostra regione. Uniti e determinati, possiamo costruire insieme una Liguria più giusta in cui sia possibile avere uno sviluppo economico e sociale condiviso dalle persone”.

“Quanto avvenuto oggi è la certificazione del fallimento di Toti e della sua politica – aggiunge Davide Natale, segretario PD Liguria -. Una politica che ha anteposto gli interessi di pochi a quelli dei liguri pensando a una sorta di impunità che è teorizzata anche da altri esponenti del centrodestra ligure e nazionale. Il giudizio non è della magistratura e della legge ma è figlio del mandato elettorale. Il disastro del centrodestra ligure è confermato da quanto non è stato fatto in questi anni: la sanità allo sbando retta solo dal sacrificio degli operatori, l’opacità nell’amministrazione, l’assenza di concrete politiche ambientali, la mancanza di un piano industriale capace di rilanciare la presenza di grandi gruppi nella nostra regione e politiche per la casa e per le nuove generazioni del tutto assenti. Ora si deve aprire una nuova pagina che sappia guardare al futuro e che rompa un sistema che ha relegato la Liguria a un ruolo marginale nello scacchiere nazionale. Si parta dal no secco al trasferimento della nave rigassificatrice e si metta al centro il tema sanitario e quello del lavoro”.

E il consigliere Roberto Arboscello (PD) aggiunge: “Con le dimissioni di Giovanni Toti da Presidente della Regione Liguria, si apre una fase decisiva per il futuro della nostra regione. Dopo gli ultimi mesi di paralisi, queste dimissioni (tardive) segnano la fine di un’era caratterizzata da una gestione inefficace della sanità, delle crisi industriali e del rapporto con i territori. Ora, la Liguria ha bisogno di voltare pagina per rispondere con serietà e impegno alle sfide future. Le elezioni sono l’occasione per restituire la parola liguri e costruire un futuro alternativo, all’altezza delle loro aspettative. L’area Savonese deve tornare centrale e dovrà essere rappresentata con autorevolezza nel nuovo progetto per la nostra Regione. Io sono a disposizione, sempre dalla parte del nostro territorio” conclude l’esponente Dem.

“Finalmente è finita la lunga agonia del governo della destra in Regione – commentano Carla Nattero, Segretaria regionale di Sinistra Italiana e Simona Simonetti, Coportavoce regionale di Europa Verdi-. La Liguria non sarà più ostaggio delle manovre di Toti e della volontà cieca di sopravvivenza sua e dei suoi alleati. I cittadini liguri tra pochi mesi con le elezioni e potranno scegliere e superare un sistema di potere che ha subordinato gli interessi pubblici a quelli privati, che ha ristretto i servizi abbassandone la qualità, costringendo una fascia larga della popolazione senza risorse economiche a non curare la propria salute. Nove anni di governo Toti hanno portato la Liguria allo stallo. La nostra regione è il fanalino di coda delle regioni del nord, non ha prospettiva di sviluppo di qualità e innovazione. I giovani emigrano appena possono. Ora dobbiamo unirci per vincere le elezioni e per costruire una Liguria che tuteli la sanità pubblica, rispettosa del territorio, dell’ambiente della partecipazione e della democrazia. Adesso tocca a noi. Il campo progressista è all’altezza della sfida del cambiamento e può portare rapidamente a compimento tutti i passi necessari a costruire un ‘alleanza unita attorno a un programma e a un candidato presidente”.

“Alleanza VerdiSinistra – proseguono – darà il proprio contributo in chiarezza e concretezza sia sui contenuti, sia sulle caratteristiche dell’alleanza che noi vogliamo certo ampia ma con un limite netto verso chi ha collaborato con Toti o il suo omologo genovese. Dobbiamo presentare alle elettrici e agli elettori un’alternativa ad un sistema di potere: il cambio di passo deve essere evidente nei contenuti ma anche nelle donne e negli uomini che quei contenuti devono realizzare. L’elettorato di centro-sinistra in Liguria si è allontanato nell’astensione ma mantiene intatta la voglia di un governo regionale più giusto, che combatta le disuguaglianze. Dobbiamo sapere rispondere alla volontà di cambiamento, proponendo un programma coraggioso che recuperi la fiducia dei cittadini”.

“Il Partito Comunista Italiano accoglie con soddisfazione la notizia delle dimissioni di Giovanni Toti dalla carica di Presidente della Regione Liguria. Questo atto, seppur tardivo, rappresenta un passaggio fondamentale per ripristinare un minimo di fiducia nelle istituzioni regionali, gravemente compromesse dalle recenti indagini giudiziarie – afferma la segreteria regionale del partito -. Le gravi accuse mosse dalle Procure di Genova e della Spezia hanno messo in luce un sistema di corruzione diffusa e collusioni politiche che non possono essere tollerate in democrazia. Le dimissioni di Toti devono essere l’inizio di un processo di rinnovamento e “pulizia” all’interno delle istituzioni liguri, per garantire che chiunque ricopra cariche pubbliche lo faccia con integrità e trasparenza. Il PCI ribadisce la necessità di procedere rapidamente con lo scioglimento dei Consigli coinvolti e l’indizione di nuove elezioni, permettendo così ai cittadini di eleggere rappresentanti degni e capaci di tutelare realmente gli interessi pubblici e operare per il bene comune. Continueremo a vigilare affinché giustizia sia fatta e affinché episodi di corruzione e malaffare non trovino più spazio nella gestione della cosa pubblica. Il nostro impegno resta fermo nel promuovere una politica onesta e trasparente, al servizio del bene comune; pronti ad impegnarci per la costruzione di una lista, di un “percorso” di reale alternativa che possa diventare di riferimento per tanti liguri che si ritrovano in determinati valori e priorità” conclude il PCI.

“La Liguria è tra le poche regioni in Italia che non è intervenuta con una ordinanza per vietare il lavoro nei cantieri e nei vivai nelle ore più calde della giornata e questo è solo un esempio delle emergenze che la Regione dovrebbe immediatamente risolvere – aggiunge Cgil Liguria -. In alcune regioni si sono concordati con le organizzazioni sindacali protocolli e accordi contro i rischi connessi al lavoro quando le temperature diventano proibitive, azioni a tutela della salute che la Cgil Liguria sollecita con forza “Dal 7 maggio scorso la Liguria sta vivendo una situazione di stallo” commenta Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria “Bisogna andare velocemente al voto sia per far esprimere i liguri sia perché sono troppe le questioni aperte che hanno bisogno di importanti correzioni di marcia: troppe persone attendono risposte serie a problemi concreti a partire dalla salute alle infrastrutture, alle tante vertenze aperte sulle quali vanno assunte responsabilità precise ed immediate”.

“Senza entrare nel merito dell’inchiesta giudiziaria in corso, non avendone né titolo né competenza, la Cisl auspica che la Regione possa avere in tempi ragionevoli una guida solida e con la giusta visione di crescita e sviluppo – commenta Luca Maestripieri, segretario regionale della Cisl -. Ci appelliamo, in questo senso, a tutte le forze politiche affinché si riporti al centro del dibattito pubblico il futuro del territorio. Lavoro, sanità, infrastrutture, benessere delle persone, opportunità di crescita per le nuove generazioni: sono questi i temi che devono animare l’agenda politica ligure in vista del prossimo appuntamento elettorale”