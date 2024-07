Dimissioni Toti, il Comitato per gli Immigrati chiede l’intervento del Csm: “Serve una Legge seria contro i magistrati corrotti e politicizzati”

Liguria. Il “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” si è rivolto al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) con a capo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al governo di Giorgia Meloni e al ministro della giustizia Carlo Nordio chiedendo “un urgente intervento per il caso di Giovanni Toti”.

“Facendo parte anche dell’Unar, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, l’ufficio deputato dallo Stato italiano a garantire il diritto alla parità di trattamento di tutte le persone, ci siamo sentiti in dovere di chiedere che vadano prese le misure necessarie affinché Giovanni Toti che, arrestato senza un processo, ricattato dal palazzo di giustizia di Genova di dimettersi se voleva farsi togliere le manette, non debba subire degli atteggiamenti del genere. Il modo in cui è stato trattato, lui e la sua famiglia, è inaccettabile – commenta Aleksandra Matikj, presidentessa dell’associazione – C’è qualcosa che non va nel palazzo di Giustizia di Genova, soprattutto se dalla controparte ci sono gli avvocati del Partito Democratico (in brama di nomine e poltrone) e quel qualcosa andrebbe chiarito, noi non chiediamo altro”.

“Con la presente si voglia proporre anche una legge che punisca seriamente i magistrati che svolgono il proprio ruolo in modo scorretto e disonorevole, un nuovo codice penale o più di uno soprattutto punibili con il carcere ed un assoluto divieto di ritorno di carriera magistrale. Perché non se ne può più davvero dai magistrati e dai pubblici ministeri politicizzati che difendono e attaccano chi non dovrebbero e chi dovrebbero invece no. Noi non ci sentiamo più al sicuro in Liguria quindi abbiamo chiesto gli interventi in merito a chi di competenza.”