Dimissioni di Toti, Liguria “orfana” ma occasione per la politica: ora proposte concrete, non solo adattate alle convenienze elettorali

Savona/Liguria. Sarà un attimo, una quindicina di giorni e, subito dopo Ferragosto, l’estate come sempre se ne andrà abbastanza in fretta. Ma è proprio in questi giorni molto simbolici che comincia a delinearsi il futuro della Liguria orfana di Toti.

Giorni importanti, dunque. Le dimissioni di Toti aprono a un nuovo quadro politico e alle strategie dei due schieramenti (più qualche appendice) in vista delle elezioni, che saranno decisive per il futuro di tutti noi liguri.

Prima va chiuso il periodo dell’inchiesta, con il ruolo della magistratura di cui in questa rubrica abbiamo già parlato. Così è andata e nessuno può farci più nulla, innocentisti e colpevolisti. E’ stata la magistratura a dettare i tempi, fino al capitolo finale delle dimissioni di Toti. Se ci sono correttivi da introdurre, deve essere il parlamento a farlo. Toti ha deciso di farsi da parte. Un uomo provato dalla perdita della libertà di muoversi e incontrare persone. Figuratevi come è condizionato chi si trova in carcere.

Ma non c’è solo l’aspetto penale. Quello che è stato battezzato “totismo” era arrivato a un’arroganza che aveva fatto perdere all’ex presidente i contorni della realtà (esemplare il ritratto di Giulia Mietta del nostro giornale fratello Genova 24, che consigliamo di leggere, o rileggere). Parole in libertà, affari e appalti in libertà, con conseguenze che vanno ben oltre l’aspetto penale.

Su tutto si staglia l’affaire del rigassificatore, a cui ormai tutti sono contrari, tanto che anche la Lega ha aderito alla “catena umana” di ieri (sabato 27 luglio). Ci sfugge che cosa abbia spinto Toti a sposare una causa così traballante. Un baratto con il governo? La necessità di evitare che il rigassificatore potesse finire a Genova?

Va comunque ricordato che l’arrivo della nave davanti a Savona/Vado e’ un pericolo ancora ben presente.

Torniamo a Toti: sarà lui ovviamente a scrivere il suo futuro. Ancora in politica, locale o nazionale? Un ritorno al giornalismo? Sinceramente, affari suoi.

E’ tempo invece di programmi per i due schieramenti. Programmi precisi, non parole, con il centrosinistra, forse ormai arroccato sulla candidatura Orlando, che non può limitarsi a sfruttare gli errori del campo avverso, avendo anch’esso qualche cosa da chiarire: parliamo della riforma dei porti, che sull’asse Del Rio-Serracchiani ha consegnato a Genova lo scalo di Savona-Vado.

Sentiremo fiumi di parole, da una parte e dall’altra. A noi preme mettere in risalto alcune criticità della Liguria. La Sanità con le sue liste di attesa sta al primo posto, per la verità non solo in Liguria. Una vergogna, e’ facile dirlo, più difficile indicare come e con che risorse risolvere il problema. Si aspettano risposte.

Secondo punto, le Autostrade e soprattutto la Savona-Genova perché è di proprietà pubblica, acquistata dai Benetton. Code, incidenti, lavori programmati ancora per anni persino per installare le barriere fonoassorbenti. Orlando, o chi per lui, suonerà una musica diversa da quella del centrodestra?

C’è poi il Turismo, capitolo troppo importante per liquidarlo in qualche riga. Qualcosa però si può dire. Occorre una promozione che non può limitarsi al mega mortaio per il pesto, occorre puntare sulla qualità di alberghi e ristoranti che utilizzino i prodotti locali che solo noi abbiamo grazie alla dieta mediterranea, occorre incentivare il turismo esperenziale e (anche) quello che porta qualche quattrino in più. Certo c’è il capitolo più importante da prendere in considerazione, strade e ferrovie. Ci vorranno decenni, vediamo se è possibile anticipare qualcosa.

Insomma, bisognerebbe che la politica approfittasse della caduta del “totismo” per presentarsi con proposte concrete e non solo adattate alle piccole, e magari fumose, convenienze elettorali.