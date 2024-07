Commento

Ddl sicurezza, Alessio Piana: “Maggiori tutele per forze dell’ordine, militari e vigili del fuoco”

"Un importante risultato della Lega che garantirà maggiori tutele a ogni innocente che difende la pubblica incolumità, non dovendo, in caso di denuncia o indagine, sostenere alcun costo per difendersi"