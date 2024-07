Dai libri alla tanica “Marino”, distribuiti agli stabilimenti balneari di Loano contenitori per la raccolta di olii esausti

Loano. Un mare di cultura a difesa del mare: questo il tema che ha caratterizzato l’edizione 2024 della Fiera del Libro di Loano, che alla vetrina per autori, illustratori ed editori, con presentazioni di libri e protagonisti del mondo letterario contemporaneo, ha affiancato la promozione della tanica “Marino” per la raccolta degli oli e dei grassi alimentari esausti.

Progettati e sviluppati dalla Nuova C. Plastica Srl guidata da Piero Camoli, questi pratici contenitori completi di un imbuto che ne facilita l’utilizzo sono prodotti per quasi il 95% con plastiche riciclate, recuperate anche dalle acque, dove la presenza di questi materiali può creare danni irreparabili all’ecosistema.

Comode e di facile collocazione, le taniche sono state prontamente distribuite a tutti i gestori degli stabilimenti balneari loanesi per diffondere, anche sotto l’ombrellone, una buona pratica che dovrebbe diventare un messaggio socio-culturale di una più consapevole filosofia di vita, a tutela dell’ambiente e soprattutto del mare, vanto di Loano, ancora Bandiera Blu.

Da anni infatti, la Pro Loco Asp Loano, ormai ventenne, organizzatrice dell’evento, patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Loano, è impegnata in campagne di sensibilizzazione per la pulizia del litorale e il rispetto dell’ambiente, obiettivi perseguiti anche dall’azienda bolognese che ha saputo evolvere al meglio le risorse ottenute dai rifiuti in un’ottica di economia circolare eco-sostenibile.

A scendere in campo, a sostegno dell’iniziativa ambientalista, sono stati: il consigliere regionale Brunello Brunetto, l’assessore comunale Manuela Zunino, con i partecipanti alla rassegna tra cui: il giornalista e scrittore Stefano Pezzini, con il suo itinerario gastronomico “Sull’onda del Gusto”; Luca Galtieri, spettacolare inviato Tv; Luca Valentini, autore di un misterioso “tuffo” nel “Mare monstrum”.

La Nuova C. Plastica Srl, con sede a Castel Guelfo di Bologna, è un’azienda specializzata nella costruzione di stampi e nello stampaggio tecnico di materie plastiche a iniezione e soffiaggio. Da oltre un decennio lavora in partnership con Enti pubblici, Associazioni e Istituzioni scolastiche in educational, eventi e manifestazioni finalizzati alla promozione del corretto smaltimento degli oli e dei grassi alimentari esausti.