Cup, Lista Toti: “Da senatore Pirondini polemica degna di mentalità rimasta alla cabina telefonica”

Liguria. “Piange il telefono a sentire l’ultima provocazione del senatore grillino Luca Pirondini, subito scimmiottata dal capogruppo Pd Luca Garibaldi. Non ci può essere altra reazione di fronte all’accusa di chi accusa Regione Liguria di far pagare ai cittadini le telefonate di prenotazione al Cup. Dal prossimo primo agosto infatti il centralino non sarà più connesso a un “numero verde”, un servizio che costa alla Liguria oltre due milioni di euro l’anno e non comporta risparmi ai cittadini”. Risponde così la Lista Toti alle polemiche sollevate dal senatore del M5S Luca Pirondini e dal capogruppo regionale del Pd, Luca Garibaldi.

“Solo il senatore Pirondini – spiegano -, con la sua mentalità regressista tipica dei Cinque Stelle, o chi anela a fare la sesta stella di scorta del carro della minoranza, può essere rimasto a un’epoca in cui una telefonata si paga con scatto alla risposta e costi a minuto. Oggi ormai tutte le compagnie offrono tariffe flat, con un abbonamento mensile comprensivo di chiamate illimitate o quasi ai numeri fissi, in particolare per quanto riguarda la telefonia mobile dalla quale risulta partire la quasi totalità delle chiamate al centralino del Cup. Diverse regioni d’Italia, indipendentemente dal “colore” della coalizione che amministra, hanno già eliminato i numeri verdi che rappresentano soltanto un pesante costo, cioè risorse sottratte al servizio sanitario locale. Regione Liguria sta inoltre sostenendo sempre più la diffusione della app “Salute Simplex” dalla quale si può accedere a ogni tipo di servizio, Cup compreso, grazie all’impiego di personale dedicato e attento alle esigenze degli anziani e dei cittadini meno pratici di sistemi informatici”.

“La polemica di Pirondini e Garibaldi è davvero quanto di più strumentale e triste possa esistere, perché immagina una Liguria che telefona ancora dalle cabine pubbliche, ormai utilizzate da chi si crede Superman o da chi vuole prenotarle come sede per il prossimo congresso del proprio partito”, concludono.