Cubo Live 2024, a Loano gli spettacoli di Motta, Turci e Castaldo, Kurt Rosenwinkel, Petrella e Mirra

Loano. Luoghi, Idee, Voci, Eventi – è la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo promossa da CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, che si svolge – dal 25 giugno al 4 agosto – in quattro luoghi particolarmente suggestivi a Torino, Bari, Loano in Liguria e Bologna. Musica pop, concerti jazz, musica classica e recital allieteranno le serate estive con spettacoli pensati per pubblici differenti come gusti e come età, in modo da raggiungere un pubblico di persone il più ampio possibile.

La rassegna, dopo le tappe di Torino e Bari, giunge ora a Loano dove martedì 9 luglio ore 21:15 nella splendida cornice della Marina di Loano (Lungomare Nazario Sauro 12/1) ospiterà i KURT ROSENWINKEL QUARTET. Kurt Rosenwinkel alla chitarra, Mark Turner al sax tenore, Ben Street al contrabbasso e Jeff Ballard alla batteria sono i componenti di una delle band jazz più apprezzate degli anni ’90. Dopo più di vent’anni le loro strade si incrociano nuovamente per questo un tour celebrativo.

Mercoledì 10 luglio ore 21:15 saliranno sul palco Paola TURCI e Gino CASTALDO con lo spettacolo Il tempo dei giganti. Una collaborazione inedita quella tra la cantante e il critico musicale tra i più noti d’Italia che ha dato vita ad un nuovo progetto artistico che promette di raccontare il triennio magico della musica italiana: gli anni tra il 1979 e il 1981 di Lucio Dalla, Pino Daniele, Fabrizio De André, Vasco Rossi, Franco Battiato, Rino Gaetano, Lucio Battisti e tanti altri. Uno spettacolo di parole e musica che ricrea sul palco l’energia vibrante del periodo, tra materiali d’archivio e performance live.

Si continua giovedì 11 luglio ore 21:15 nella suggestiva rinascimentale Piazza Italia, al centro della città di Loano dove si terrà il concerto di MOTTA. Cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore, Motta esordisce come solista nel 2016 con “La Fine dei Vent’Anni” (Premio Speciale PIMI per il migliore album d’esordio e Targa Tenco come miglior opera prima) e nel 2018 esce il secondo album “Vivere o morire” (1° posto nella classifica dei vinili più venduti e Targa Tenco per il miglior disco). Seguono numerosi sold out nei principali club d’Italia. La musica di Motta trova la sua massima espressione su un palco tra il suo pubblico. In tour lo accompagnano: Giorgio Maria Condemi, chitarre, Francesco Chimenti, basso e cello, Davide Savarese, batteria e Whitemary, synth e elettronica. Alla band si aggiunge anche un’ospite d’eccezione, Roberta Sammarelli dei Verdena che porterà il suo basso all’interno della formazione.

Poi, la grande novità di quest’anno: di nuovo in Marina per il concerto all’alba di venerdì 12 luglio alle 5:15 di un duo atipico, PETRELLA e MIRRA. In un gioco di equilibri tra melodia, ritmo, armonia ed elettronica mediante due strumenti acustici dal timbro chiaramente diverso, trombone e vibrafono si accoglierà il nuovo giorno tra musica e brezza marina.

Gli eventi liguri di CUBO LIVE sono realizzati in collaborazione con Marina di Loano S.p.A., società del Gruppo Unipol e con il patrocinio del Comune di Loano. Gli spettacoli rientrano nel più ampio programma di eventi che Marina di Loano Spa realizzerà nel 2024 con l’intento di valorizzare il territorio e la città di Loano.

Collaborano all’edizione 2024, Articolture, Bologna Jazz Festival, Cronopios, Fondazione Musica Insieme, Le Nozze di Figaro.

Tutti eventi della rassegna CUBO LIVE sono gratuiti, il concerto in piazza di Motta è a ingresso libero fino ad esaurimento posti, per gli spettacoli presso la Marina di Loano è prevista la prenotazione su cubounipol.it.

CUBO è il museo d’impresa del Gruppo Unipol, uno spazio dove la cultura viene condivisa. Raccontiamo il patrimonio, la storia di Unipol e il ruolo sociale dell’assicurazione con il linguaggio della cultura e dell’arte, consapevoli che la cultura è il principale strumento di sviluppo, inclusione e dialogo sociale.