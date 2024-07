Cresce il numero di ragazzi con problemi di dipendenze: il Ser.d di Asl2 apre uno sportello di supporto per i genitori

Savona. Sembra non arrestarsi il trend in salita dei ragazzi , anche molto giovani, che hanno problemi con le dipendenze, in primo luogo con l’assunzione di sostanze stupefacenti, come conferma il dottor Roberto Carrozzino, direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze di Asl2.

“Il covid, la pandemia, i social, la guerra, la crisi delle famiglie hanno sicuramente destabilizzato il mondo degli adolescenti e dei più giovani già fragile di sua natura. Tutti questi elementi hanno creato terreno fertile per quella situazione di destabilizzazione e insicurezza che sovente porta a trovare conforto o ‘soluzioni’ in qualcosa fuori da sé, come le droghe. Secondo recenti ricerche, la percentuale dei giovani che hanno a che fare con problemi di dipendenze è cresciuto negli ultimi anni”.

In questo scenario, forte delle professionalità in dotazione della struttura, il Servizio Dipendenze di Asl2 ha deciso di attivare un gruppo di supporto alle famiglie.

“Purtroppo sempre più genitori si trovano ad affrontare il problema delle dipendenze con i loro figli. Spesso smarriti, non sanno cosa fare e a chi rivolgersi – spiega il dottor Maurizio Panza, psicologo del Ser.D – A loro vogliamo offrire l’occasione per trovare ascolto ai propri bisogni e un supporto nelle relazioni con i figli, l’opportunità di scambiare reciproche esperienze con la supervisione di professionisti, un luogo dove trovare avere uno spazio per sé, dove non sentirsi soli.”

Il gruppo di supporto sarà attivo due giovedì al mese dalle 18 alle 19.30 a Savona, presso lo Spazio Gig di corso Italia 15R. Un luogo aperto e accogliente dove i genitori e le famiglie potranno trovarsi e ritrovarsi per cercare di affrontare insieme, con l’aiuto di esperti, le situazioni e i momenti difficili che stanno vivendo.

Per informazioni è possibile contattare, in totale anonimato, i seguenti numeri: 019 840 5350 o 334 664 7907.