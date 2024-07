Corso da Tecnico delle produzioni e delle trasformazioni nel settore ortofrutticolo, al via le iscrizioni all’Accademia Agroalimentare

Imperia. Sono aperte dal 24 giugno al 30 settembre 2024 le iscrizioni al nuovo percorso ITS dell’Accademia Ligure Agroalimentare per tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni nel settore ortofrutticolo, della durata di 1800 h articolate su due annualità, 600 delle quali di stage aziendale.

Il corso, completamente gratuito, darà la possibilità di professionalizzarsi e trovare rapidamente una occupazione qualificata in uno dei settori chiave dell’ agroalimentare italiano e regionale, che vanta moltissime eccellenze provenienti proprio dalla nostra Regione.

Quello delle produzioni ortofrutticole è infatti un settore interessato da una forte innovazione per quanto riguarda l’ uso di tecnologie, con metodi di produzione e trasformazione sempre più avanzati, innovativi e sostenibili. Deve inoltre essere in linea con le molte certificazioni richieste e rispondere a principi di qualità sempre più elevati al fine di poter stare sul mercato, nonchè adottare strategie di marketing e vendita in grado di attirare clienti e consumatori. Per questo motivo abbisogna di nuove risorse in possesso di una preparazione adeguata ed in linea con i rapidi mutamenti del mercato.

L’elevata partecipazione delle aziende produttrici, sia per la fase di stage che per la fase di docenza teorico/pratica, consentirà agli allievi di acquisire quelle competenze tecnico/professionali maggiormente ricercate dalle realtà operanti nel settore.

Il corso verrà svolto ad Albenga a partire dal mese di ottobre 2024. Per tutte le informazioni visitare il sito www.itsagroalimentare.liguria.it.