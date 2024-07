Liguria. E’ proprio l’interrogatorio a cui il presidente della Regione Liguria si è sottoposto davanti ai pm a rivoltarglisi contro come un boomerang e a convincere definitivamente il tribunale del Riesame che la “pericolosità” di Toti sia concreta e attuale e a confermare per lui i domiciliari. E le otto ore di esame che secondo la difesa dovevano dimostrare l’atteggiamento “collaborativo” del governatore, per i giudici Marina Orsini, Elisa Avanzino e Massimo Cusatti – diventano lo strumento principale per respingere al mittente la richiesta di revoca (o anche solo di attenuazione) dei domiciliari. Misura a cui Toti potrebbe a questo punto restare sottoposto potenzialmente molto a lungo.

L’interrogatorio boomerang

Nel provvedimento di 33 pagine i giudici scrivono che nell’interrogatorio Toti “non ha ammesso nulla di rilevante”. O, meglio, ha ammesso ciò che nitidamente emergeva dalle intercettazioni senza aggiungere altro, anzi, infarcendo di “non ricordo” le richieste dei pm di spiegazioni ulteriori. E sopratutto, ha ammesso “i fatti” contestati ma non li ha ammessi “in diritto”, sostenendo che non si trattava di corruzione.

Il Riesame sul punto insiste: “È quasi paradossale che la difesa rivendichi il diritto dell’indagato di ammettere solo “il fatto” e non “il diritto”, quasi che la qualificazione giuridica delle condotte integranti estremi di reato sia appannaggio dell’indagato. Si pensi, solo a titolo di esempio, a taluno che confessi di essersi impossessato di una cosa altrui ma pretenda che non si tratti di un furto, ovvero di taluno che confessi di avere ricevuto un bene nella consapevolezza della relativa natura furtiva ma si ostini a escludere che la condotta debba essere qualificata in termini di ricettazione”

Chiaramente Toti, sottolineano i magistrati, non era certo obbligato a ‘“confessare”, ma dicono i giudici ma “ove decida sua sponte di ammettere i fatti” avrebbe dovuto “farlo nella loro compiutezza, senza avventurarsi in sottili distinzioni che, proprio in materia di corruzione, risultano quasi sofistiche”.

“Ha agito per i suoi interessi privati”

Le accuse per il Riesame sono molto gravi e cristallizzate da numerosissime intercettazioni “che restituiscono l’immagine icastica delle vere modalità comportamentali dell’indagato”. E quelle intercettazioni mostrano che “con Spinelli e con Moncada Toti si è mosso non come un pubblico amministratore ma quasi come ‘amministratore di una società privata che concordi con taluni azionisti di riferimento le linee strategiche della propria azione gestionale”.

E per entrare nel merito delle accuse il tribunale spiega in concreto in cosa consiste la corruzione: “Se è pacifico che sollecitare finanziamenti a un movimento politico integri un comportamento del tutto lecito, ¢ di palmare evidenza che concordarne I’erogazione in cambio di “favori” direttamente incidenti sulla posizione del finanziatore — come Toti è gravemente indiziato di avere fatto integra una forma di corruzione in quanto trasforma ex se la lecita contribuzione allo svolgimento di attività politica, non a caso configurata come un’erogazione “liberale” e dunque necessariamente non vincolata nei fini, nel “prezzo” per l’esercizio di poteri e funzioni del pubblico ufficiale o per il compimento da parte di quest’ultimo di atti contrari ai suoi doveri di ufficio”.

“Dovrebbe chiedere ogni volta ai pm cosa è lecito”

E non basta al tribunale l’impegno che ha espresso il governatore nell’istanza alla gip a non utilizzare più modalità che possano far pensare alla corruzione (ribadendo ovviamente che a suo avviso corruzione non era). Se è vero che “E’ stato per l’l’indagato necessario ‘farsi spiegare’ dagli inquirenti che è vietato scambiare la promessa o l’accettazione di utilità di qualsiasi tipo con favori […]continua indubbiamente a sussistere il concreto e attuale pericolo” di reiterazione del reato. E le dichiarazioni sulla fiducia non possono essere un argomento giuridico.

Ma i giudici vanno oltre e ipotizzano per assurdo che adesso Toti, che quindi resta ai domiciliari, dovrebbe “farsi spiegare ogni volta dagli inquirenti cosa sia lecito e cosa non lo sia, visto che s’è impegnato ad astenersi_da_condotte che la diversa lettura data nell’ambito di questo procedimento considera illecite o comunque non dovute: come se possa ipotizzarsi che ‘appellante, nel dubbio — perfettamente legittimo, alla luce della sua posizione processuale — circa la potenziale valenza penalmente illecita delle sue future condotte, si rivolga in anticipo agli inquirenti per ottenerne una sorta di preventivo avallo e porsi, in tal modo, al riparo da potenziali pregiudizi penali”

Parlando della richiesta della difesa che ha invoca la presunta violazione di un principio costituzionale secondo cui solo una sentenza potrebbe limitare l’esercizio di una funzione elettiva e proprio per questo lo stesso codice di procedura penale impedisce di dare una misura interdittiva a chi è stato eletto (come nel caso del presidente della Regione), il tribunale sottolinea che “la difesa sembra prospettare che ‘amministratore di un ente territoriale possa considerarsi sottratto ex lege all’applicazione di misure custodiali di sorta per la sola investitura popolare […]quale che sia la gravita del delitto di cui sia chiamato a rispondere”. E la corruzione per il tribunale è un’accusa molto grave.

“Gravi accuse non contestate dalla difesa”

Sul punto il Riesame condivide le conclusioni della giudice Faggioni che aveva respinto già in prima battuta la richiesta di revoca ponendo “bene in rilievo l’allarmante gravità dei fatti oggetto delle accuse mosse a Toti, che non sembrano risolversi in un illecito formale di poco conto ma attengono proprio al buon andamento dell’azione amministrativa che pure si sollecita di prendere in considerazione nel momento in cui si chiede di revocare o attenuare la misura custodiale”

Si tratta di “accuse di corruzione sorrette da gravi indizi che questi non ha inteso contestare” ribadisce il tribunale e che di un illecito di poco conto”. Per questo i giudici ribadiscono la “persistente pericolosità” di Toti, al quale — non a caso — viene contestato di avere scambiato utilità economiche con l’adozione di specifici provvedimenti amministrativi e non certo di avere adottato scelte “politiche” nella sua veste di Presidente della Regione.

Per questo dicono i giudici, visto che non sarebbe possibile con una misura attenuata come l’obbligo di dimora o il divieto di dimora vietare a Toti di vedere alcune categorie di persone con le quali potrebbe reiterare il reato, il tribunale ha deciso che dovrà restare ai domiciliari.

Quanto resterà ai domiliciari Toti? Ecco cosa può accadere

Il tribunale del Riesame ha basatola sua decisione unicamente sul rischio di reiterazione del reato, mentre ha detto che non sussiste il rischio di inquinamento delle prove. Per l’accusa il provvedimento è doppiamente una conferma delle sue tesi perché se da un lato la Procura ha sostenuto che ci fosse anche questo rischio ma non è stata in grado di dimostrarlo in concreto, è vedo che il rischio di inquinamento probatorio è un’esigenza cautelare a scadenza: può durare al massimo 90 giorni a meno che i pm non dimostrino che hanno necessità di svolgere ulteriori indispensabili indagini.

Invece, al contrario, il rischio di “reiterazione” del reato è potenzialmente ‘senza fine’, nel senso che può durare potenzialmente fino alla fine delle indagini . Il termine massimo per la custodia cautelare nel caso del reato di corruzione è di sei mesi. Potrebbe essere raddoppiato solo nel caso di ‘giudizio immediato’ nel senso che se viene emesso un decreto che dispone il giudizio entro i primi sei mesi di domiciliari, i pm possono chiedere di prolungare la misura di altri sei. Ma l’ipotesi di giudizio immediato sembra al momento non molto probabile.

Per cui, secondo i giudici genovesi (cioè per la gip Paola Faggioni e anche per il Tribunale del Riesame), Toti – se non cambiano le condizioni attuali – continuerà ad essere potenzialmente “pericoloso” e deve restare ai domiciliari. L’avvocato Stefano Savi, nonostante la doppia pronuncia negativa, tenterà in primis la via della Cassazione che potrebbe decidere per la scarcerazione ma ci vorranno comunque probabilmente uno o due mesi per arrivare all’udienza.

Oppure Toti potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio e ammettere come fa capire il provvedimento del Riesame non solo i “fatti”, ma anche i “reati”. E allora una nuova istanza alla gip potrebbe avere un esito positivo.

O ancora, è questo, come ha detto anche l’avvocato Savi, se Toti si dimettesse dall’incarico di presidente della Regione questo “taglierebbe la testa al toro”. Ma è una valutazione che solo il presidente della Regione, che resta confinato ‘senza scadenza’ nella sua abitazione di Ameglia, può prendere.